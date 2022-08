Rimborsi fiscali automatici agli eredi: nuove regole in vigore

Erogazione rimborsi fiscali agli eredi: il DL Semplificazioni ha reso automatici i rimborsi fiscali agli eredi indicati nella dichiarazione di successione.

Il DL Semplificazioni (DL 73/2022 convertito nella Legge 122/2022) ha velocizzato la procedura per erogare agli eredi i rimborsi fiscali spettanti al defunto. Lo prevede l’Articolo 5 del provvedimento.

Superbonus per eredi: prima o dopo la successione? 16 Giugno 2022 In base al nuovo comma 6-bis dell’articolo 28 del Dlgs 346/1990 (Testo unico sulle successioni e donazioni) , gli eredi indicati nella dichiarazione di successione riceveranno in automatico dall’Agenzia delle entrate i rimborsi fiscali di loro competenza, secondo la propria quota ereditaria, salvo diversa volontà espressa dal defunto.

Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità di trasmissione della comunicazione avente ad oggetto i rimborsi automatici, che potranno comunque essere rifiutati: chi riceve il rimborso ma non intende accettarlo, infatti, potrà riversare l’importo alla stessa Agenzia.