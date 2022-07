Guida 2022 alle Detrazioni Edilizie: Circolare omnibus dal Fisco

Spese per le detrazioni edilizie: dall'Agenzia delle Entrate un vademecum completo e aggiornato che fa il punto su prassi e normativa.

In una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 28/E del 25 luglio 2022), il Fisco fornisce il quadro completo e aggiornato delle disposizioni di legge e dei documenti di prassi che regolano le detrazioni IRPEF, gli sconti e i crediti d’imposta relativi alle spese per ristrutturazioni edilizie, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus.

Il documento completa il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022 con cui era stata fornita la prima parte delle linee guida. La nuova raccolta normativa si riferisce alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni e crediti d'imposta.

Il vademecum analizza anche i vari requisiti, elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e i documenti da conservare, con tutti gli adempimenti a carico di contribuenti e CAF per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021.

Ricordiamo che, in sede di controllo documentale, potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. La circolare allega a tal fine un elenco esemplificativo delle dichiarazioni valide ad attestare le condizioni che fanno accedere agli oneri deducibili, detraibili o ai crediti d’imposta.