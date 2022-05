Dichiarazione Redditi Precompilata 2022 al via: guida, novità e scadenze

Dichiarazione Precompilata 2022: online il calendario completo e la Guida dell'Agenzia delle Entrate con le novità di compilazione e invio.

Parte la dichiarazione dei redditi Precompilata 2022: dal 23 maggio sono online, a disposizione dei contribuenti, i Modelli 730 e Redditi PF già compilati con i dati familiari e reddituali e molte delle spese detraibili: chi accetta online il modello precompilato senza modifiche non è soggetto a controlli documentali. Novità di quest’anno: il modello può essere inviato da un familiare o persona di fiducia del contribuente.

Disponibile anche la Guida dell’Agenzia delle Entrate alla Dichiarazione Precompilata 2022.

Vediamo dunque tutte le scadenze in calendario, le regole e le novità.

Calendario Precompilata 2022

Da lunedì 23 maggio prende avvio la stagione dichiarativa 2022 La precompilata accompagnata dall’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti. Ecco il calendario completo.

23 Maggio Accesso alla dichiarazione precompilata 31 Maggio Da questa data è possibile: accettare, modificare e inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione 730 precompilata, direttamente tramite l’applicazione web; modificare e inviare il modello Redditi precompilato 6 Giugno Da questa data è possibile: inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW; inviare il modello Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato; annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web (l’annullamento può essere fatto solo una volta ed entro il 20 giugno) 31 Maggio Compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili nel quadro E 20 Giugno ultimo giorno per annullare via web il 730 già inviato 30 Giugno Termine saldo e primo acconto per contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi 22 Agosto Termine saldo e primo acconto con maggiorazione 0,40% per contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi 30 Settembre Termine di invio del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate via web 10 Ottobre Termine per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto IRPEF o in misura ridotta 25 Ottobre Termine per presentare al CAF o professionista abilitato il 730 integrativo (se l’integrazione comporta maggiore credito, minor debito o imposta invariata) 10 Novembre Termine di invio all’Agenzia delle entrate del 730 correttivo (di tipo 2) via web 30 Novembre Scadenza: invio modello Redditi precompilato e Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM, RT e RW); invio modello Redditi correttivo del 730; versamento secondo o unico acconto per contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi 28 Febbraio Ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato tardivo (entro 90 giorni dalla scadenza) e per scaricare il modello Redditi PF On line.

Invio Precompilata: le novità 2022

Con le proprie credenziali di accesso si può scegliere di operare anche come “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “rappresentante” (persona di fiducia) o “erede”, per inviare la dichiarazione altrui.

Delega per invio precompilata

Oltre al familiare (coniuge o parente entro il quarto grado), è possibile conferire la procura di delega presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate per l’invio della propria dichiarazione dei redditi precompilata. Per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie, la procura può essere presentata dal rappresentante (con attestazione del medico di base). Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.

Attenzione: non si tratta di un incarico professionale ma si una designazione in via personale; ogni contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata da massimo tre contribuenti.

Precompilata: abilitazione per eredi e tutori

La precompilata 2022 per gli eredi permette di richiedere l’abilitazione di accesso anche online, senza recarsi allo sportello. Il genitore, tutore o amministratore di sostegno può inoltre trasmettere la richiesta di abilitazione anche tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, nell’area riservata del sito web delle Entrate.

Compilazione Precompilata: i nuovi dati

Oneri di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”), detraibili al 50% in cinque quote annuali.

Rimborsi dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), da assoggettare a tassazione separata od ordinaria.