Sovraindebitamento: come prevenire le crisi del credito

Ciclo di webinar per prevenire le crisi da sovraindebitamento: 4 appuntamenti online per le imprese, organizzate dallo Sportello per la Legalità..

La consapevolezza finanziaria rappresenta uno dei temi su cui è fondamentale colmare il gap informativo nel tessuto produttivo e imprenditori, soprattutto dopo la crisi economica indotta dall’emergenza Covid. Per prevenire rischi ed offrire un contributo informativo ai soggetti potenzialmente coinvolti, sono in programma iniziative mirate fruibili per via digitale.

Imprese e famiglie indebitate: strumenti di aiuto 13 Agosto 2021 Offrire informazioni e sostegno concreto per prevenire le crisi da sovraindebitamento: è questa la finalità dell’iniziativa promossa dagli Sportelli RiEmergo delle Camere di Commercio lombarde (Bergamo, Brescia, Como-Lecco, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese), promotori di un ciclo di webinar rivolti a piccoli imprenditori, titolari di Partite IVA e consumatori.

Si parte alla fine di settembre con il primo dei seminari online, focalizzato sulla gestione efficiente del denaro per favorire l’equilibrio dei conti, proseguendo con altri tre appuntamenti che faranno luce su come monitorare i flussi di cassa, sugli strumenti di pagamento e sulle strategie per investire denaro senza correre rischi. Il calendario degli appuntamenti è il seguente:

30 settembre 2021: “La gestione efficiente del denaro per garantire l’equilibrio dei conti”;

28 ottobre 2021: “Monitorare i flussi di cassa per prevenire le situazioni di difficoltà”;

25 novembre 2021: “Gli strumenti di pagamento: qual è il più conveniente?”;

16 dicembre 2021: “Investire denaro senza cadere nelle truffe”.

Per partecipare all’iniziativa è necessario effettuare la registrazione on line.