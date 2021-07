Aliquote IVA: quali sono e quando si applicano

Guida alle aliquote IVA ordinaria e ridotta, con le tabelle riportanti l'elenco completo dei beni e dei servizi ai quali si applicano.

In Italia, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate, si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA). In generale, le imprese sono tenute ad addebitare l'imposta nei confronti del cliente e a versarla all'Erario (liquidazione IVA), con cadenza mensile o trimestrale, potendo però detrarre dall'imposta dovuta l'IVA pagata ai fornitori per i propri acquisti. A tale scopo è importante sapere come calcolare l'IVA e lo scorporo IVA.

In genere, l’IVA è dovuta solo sulle operazioni imponibili e si applica con aliquote proporzionali diverse a seconda della tipologia di operazione effettuata. Vediamo dunque quali sono le aliquote IVA attualmente in vigore e come si applicano.

Aliquote IVA: ordinaria e ridotte

Anche se da tempo si parla di un aumento IVA, che porterebbe nuove entrate per lo Stato penalizzando però i consumi, attualmente l'aliquota ordinaria IVA è del 22%. Poi ci sono tre aliquote ridotte che si applicano a specifici beni e servizi:

4% , per esempio per alimentari, bevande e prodotti agricoli;

, per esempio per alimentari, bevande e prodotti agricoli; 5% , per esempio per alcuni alimenti;

, per esempio per alcuni alimenti; 10%, per esempio per la fornitura di energia elettrica e del gas per usi domestici, i medicinali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per specifici beni e servizi.

Aliquote IVA 4%: elenco beni

Nella seguente tabella è possibile consultare l’elenco completo dei beni a cui si applica l’aliquota ridotta al 4%, in ordine alfabetico.

Prodotto o servizio Aliquota Abbonamenti televisivi non codificati 4% Agrumi 4% Apparecchi ortopedici 4% Barbabietole 4% Basilico fresco 4% Burro 4% Dispositivi medici per ortopedia 4% E-book 4% Edilizia -> Fabbricati non di lusso e prima casa 4% Erbe aromatiche (solo basilico, rosmarino e salvia) 4% Fertilizzanti 4% Formaggi duri e molli 4% Frumento 4% Frutta fresca senza zucchero 4% Funghi 4% Gas per uso terapeutico 4% Grano, granoturco 4% Insetti utili per tecniche di lotta biologica 4% Latte fresco, latticini 4% Mais 4% Mandorle 4% Margarina 4% Meloni 4% Mense aziendali e scolastiche 4% Motoveicoli per disabili 4% Olio 4% Olive 4% Ortaggi freschi 4% Orzo per zootecnica 4% Ovini 4% Parcheggi 4% Pomodori 4% Prezzemolo 4% Quotidiani e periodici 4% Ricotta, rosmarino 4% Riso da usare in zootecnica 4% Salvia fresca 4% Semi di cereali (grano, mais e segala) 4% Torba 4% Uva da tavola 4% Veicoli per disabili 4%

Aliquote IVA 5%: elenco beni

Nella seguente tabella è possibile consultare l'elenco completo dei beni a cui si applica l'aliquota ridotta al 5%, in ordine alfabetico.

Prodotto o servizio Aliquota Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie 5% Aspiratore elettrico 5% Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo 5% Carrelli per emergenza 5% Caschi per ventilazione a pressione positiva continua 5% Centrale di monitoraggio per terapia intensiva 5% Coppette mestruali 5% Detergenti disinfettanti per mani 5% Dispenser a muro per disinfettanti 5% Ecotomografo portatile 5% Elettrocardiografo 5% Estrattori RNA 5% Laringoscopi 5% Mascherine chirurgiche 5% Mascherine Ffp2 e Ffp3 5% Origano a rametti o sgranato 5% Perossido al 3 per cento in litri 5% Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale tubi endotracheali 5% Prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili 5% Provette sterili 5% Rosmarino fresco 5% Sistemi di aspirazione 5% Soluzione idroalcolica in litri 5% Strumentazione per accesso vascolare 5% Strumentazione per diagnostica per COVID-19 5% Tamponi per analisi cliniche 5% Tartufi freschi o refrigerati 5% Termometri 5% Tomografo computerizzato 5% Umidificatori 5% Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva e monitor multiparametrico anche da trasporto 5%

Aliquote IVA 10%: elenco beni

Nella seguente tabella è possibile consultare l’elenco completo dei beni a cui si applica l’aliquota ridotta al 10%, in ordine alfabetico.

Prodotto o servizio Aliquota Abbonamenti televisivi codificati 10% Aceto 10% Acqua potabile del rubinetto 10% Albergo 10% Alberi (da bosco, frutto o ornamento) 10% Alghe 10% Animavi vivi 10% Api 10% Avena 10% Bachi da seta (ad esclusione dei bozzoli) 10% Bar (sola consumazione di prodotti non confezionati) 10% Bergamotto 10% Birra 10% Biscotti 10% Boccioli 10% Bulbi 10% Cacao non zuccherato 10% Caffè 10% Carburante per uso agricolo 10% Carne 10% Carrube 10% Carrube 10% Crema di latte 10% Crostacei 10% Dadi 10% Edilizia -> Fabbricati non di lusso, oltre la prima casa 10% Energia elettrica per uso domestico 10% Erba per mazzi o ornamenti di fiori e piante 10% Estratti di carne e pesce 10% Farmaci 10% Fieno 10% Fiori recisi 10% Foraggio, fieno 10% Frattaglie 10% Frutta fresca con aggiunta di zucchero 10% Gas per uso domestico 10% Hotel 10% Impianti fotovoltaici ed eolici 10% Impianti sportivi 10% Latte cagliato, conservato, zuccherato 10% Lega da ardere 10% Limoni, legumi 10% Malto 10% Marmellate 10% Maschere per la ventilazione non invasiva 10% Medicine (di qualsiasi tipo, quindi anche di omeopatia) 10% Miele 10% Molluschi 10% Nocciole 10% Orzo da semina 10% Panna 10% Patate 10% Pesce 10% Piante aromatiche (solo basilico, rosmarino e salvia) 10% Piante per piantagione o ornamento fornite da vivaisti o floricoltori 10% Pollo 10% Prodotti di pasticceria 10% Prodotti dietetici, fitosanitari, omeopatici 10% Raccolta rifiuti 10% Radici 10% Riso per consumo umano 10% Ristoranti 10% Senape 10% Sgombro 10% Spezie 10% Strutto 10% Strutture turistiche 10% Tabacchi 10% Tapioca 10% The 10% Torbe 10% Trasporti pubblici 10% Trifoglio 10% Tuberi 10% Uova 10% Uva utile per la realizzazione di vino 10% Volatili vivi, freschi, surgelati 10% Yogurt 10% Zucchero bianco e di canna 10%