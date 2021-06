NASpI anticipata: istruzioni online per l’esenzione IRPEF

Anticipo NASpI, pronte le istruzioni fiscali per accedere alla liquidazione dell'intero importo da investire in cooperativa, godendo dell'esenzione IRPEF.

Con provvedimento del 17 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri per fruire dell’esenzione IRPEF della NASpI anticipata in un’unica soluzione (articolo 1, comma 12 della Legge di Bilancio 2020) e della relativa comunicazione del beneficio. La Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, infatti, può essere ricevuta subito per intero, in un’unica soluzione, da destinare al capitale sociale di una cooperativa in cui si preveda anche una prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Il lavoratore, per ottenere l’esenzione IRPEF, deve presentare all’INPS la domanda di anticipazione NASpI in via telematica entro 30 giorni dalla data di dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (o di inizio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale), con i seguenti documenti allegati:

attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro Imprese e nell’Albo cooperative, con tutti gli estremi per la verifica;

elenco soci e dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l’avvenuta iscrizione e l’attività assegnata;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000), in cui si dichiara di destinare l’intero importo NASpI alla cooperativa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

L’istituto erogatore della NASpI non applica ritenute alla fonte e certifica, in qualità di sostituto d’imposta, la corresponsione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi nel modello di Certificazione Unica.