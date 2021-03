Sconto bolletta e canone RAI per le imprese nel DL Sostegni

Sconto in bolletta per le imprese e canone RAI ridotto per alberghi e ristoranti: solo piccoli aiuti alle imprese nel Decreto Sostegni.

Il Decreto Sostegni (DL 41/2021), all’Articolo 6, prevede una riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI per alcune tipologie d’impresa.

In particolare, per aprile, maggio e giugno 2021, si dispone uno sconto per le le utenze elettriche non domestiche, con riferimento alle voci in bolletta relative a trasporto e gestione del contatore ed oneri generali di sistema Sarà l’autorità ARERA, con un proprio provvedimento, ad applicare la riduzione nella bolletta energetica di locali e negozi e in generale utenze non residenziali

Per questa agevolazione è previsto uno stanziamento di 600 milioni di euro. L’obiettivo della misura è quella di ottenere un risparmio sulle componenti tariffarie fisse e, per le utenze con potenza superiore a 3,3 kW, una spesa ridotta.

Per quanto concerne lo sconto sul Canone RAI speciale, invece, la riduzione è pari al 30% per strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (alberghi, bar e simili). Il bonus è fruibile anche come credito d’imposta nei casi di versamento già effettuato.