Superbonus: cessione online al miglior offerente

Al via la piattaforma di InfoCamere che fa incontrare domanda e offerta di cessione del credito d'imposta da Ecobonus e altre detrazioni fiscali.

DL Rilancio: guida all'Ecobonus 110% 14 Luglio 2020 Il Superbonus 110% è il grande protagonista, nell’ambito delle agevolazioni fiscali, di questa fine 2020. A fare gola a molti di coloro che sono intenzionati a migliorare gli aspetti energetici e antisismici delle proprie abitazione non è solo la detrazione fiscale maggiorata dal decreto Rilancio, ma anche la possibilità, prevista dallo stesso DL volto a superare la crisi da Coronavirus, di cedere il credito d’imposta, o di ottenere uno sconto direttamente in fattura da parte del fornitore.

Per agevolare la pratica di cessione del credito spettante con l’Ecobonus, far incontrare domanda e offerta in modo rapido e agevole e consentire ai contribuenti di valutare l’offerta migliore per le proprie esigenze, InfoCamere – società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale – ha lanciato una nuova iniziativa. Si chiama Sibonus ed è la piattaforma online di Infocamere per la cessione del Superbonus che mette in contatto cedente e cessionario dei crediti di imposta.

In rete ci sono anche altre iniziative dello stesso tipo, come la piattaforma messa a punto da ConfeserFidi denominata ItaliaBonus di cui abbiamo parlato in questo articolo che lato offerta si rivoge a tutti i contribuenti in possesso di un credito d’imposta, mentre gli investitori devono essere professionali: banche, società finanziarie, investitori professionali, e anche imprese che però devono essere valutate da Conferserfidi, che gestisce il mercato.

Sibonus: come funziona

La piattaforma Sibonus ha preso il via ufficiale lo scorso 5 novembre ed è espressamente dedicata alla cessione dei crediti d’imposta, non solo Superbonus 110% ma anche quelli derivanti da altre detrazioni fiscali, come il Bonus Ristrutturazioni, il Bonus facciate il Sismabonus e tutti i crediti cedibili elencati dall’art. 121, DL 34/2020.

SPID: Guida al rilascio dell’identità digitale 9 Ottobre 2020 Possono accedere tutti i cittadini, per farlo è necessario essere in possesso di identità SPID o titolari di una CNS attiva.

A questo punto il meccanismo è semplice:

chi ha un credito d’imposta da cedere può pubblicare gratuitamente un annuncio ;

; chi è interessato ad acquisire i crediti di imposta, dopo essersi registrato alla piattaforma, potrà prendere visione degli annunci di cessione del credito d’imposta e mettersi in contatto il cedente ;

; il cedente avrà quindi la possibilità di accettare il contatto o di rifiutarlo, scegliendo il migliore offerente. Le pratiche dovranno poi essere gestite dalle parti in maniera esterna.

Per ciascun annuncio pubblicato, la corrispondente scheda mostrerà le seguenti informazioni:

tipologia del bonus da cui il credito è stato generato;

prezzo di vendita del credito;

identificativo univoco dell’annuncio;

data di inserimento dell’annuncio;

residenza della persona fisica o sede legale della persona giuridica titolare del credito;

una breve descrizione inserita dall’utente.

Cessione del credito: la pratica con il Fisco

Superbonus 110%: i decreti e i modelli 10 Agosto 2020 Come spiegato in dettaglio in questo nostro approfondimento, per esercitare l’opzione che consente di cedere i crediti d’imposta spettanti sui lavori di riqualificazione energetica e antisismici agevolati al 110% (in base al decreto Rilancio) è necessario inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, utilizzando gli appositi modelli.