Bonus affitti: le novità del Dl Agosto di scritto il

Novità sul bonus affitti nel DL Agosto per attività commerciali: credito d'imposta anche per giugno, per le strutture turistiche stagionali anche luglio.

Decreto Agosto: le misure del pacchetto lavoro 17 Agosto 2020 Il Decreto Agosto (Dl n. 104/2020), pubblicato in G.U e quindi in vigore, ha introdotto molte novità volte a spingere la ripartenza del Paese dopo il lockdown imposto dal Coronavirus. Tra le misure fiscali c’è anche la proroga di un mese del credito d’imposta al 60% sulle locazioni introdotto dal Decreto Rilancio. Vediamo bene di cosa si tratta. Bonus Affitti nel Dl Agosto Il credito d’imposta spettante è pari al 60% del canone versato per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di: attività industriale;

commerciale;

artigianale;

agricola;

attività di interesse turistico;

esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. => Decreto Agosto approvato, le principali misure Rispetto a quanto già previsto dal Bonus Affitti (articolo 28) del Dl Rilancio, con il DL Agosto (articolo 77) vengono aggiunti: il mese di giugno , a marzo, aprile e maggio, per la totalità dei soggetti;

, a marzo, aprile e maggio, per la totalità dei soggetti; il mese di luglio, oltre aprile, maggio e giugno, per strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale. => Decreto Agosto: Scarica il testo integrale Rimane il requisito per cui, per fruire del tax credit, è necessario aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% rispetto al mese del periodo d’imposta precedente per il quale si intende fruire del bonus, e non superare il limite di 5 milioni di euro di ricavi nel 2019. Tale vincolo non riguarda le strutture alberghiere, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Inoltre – questa è l’altra novità del DL Agosto – possono fruire del credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche le strutture termali. Se vuoi aggiornamenti su Incentivi imprese, Locazioni, Turismo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. La tua iscrizione è andata a buon fine. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali: Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.