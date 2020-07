Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2020

Spese con deduzioni dal reddito, detrazioni IRPEF o crediti d’imposta e altri elementi per la compilazione della dichiarazione e il visto di conformità.

Dichiarazione Redditi: le nuove scadenze 2020 14 Aprile 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida 2020 sulle spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni fiscali o crediti d’imposta, da inserire nel 730 o Redditi ai fini della dichiarazione sui redditi 2019, in scadenza a fine settembre.

Con la Circolare n. 19/E dell’8 luglio sono fornite tutte le istruzioni per contribuenti, professionisti abilitati e CAF ai fini della corretta compilazione dei modelli e dell’apposizione del visto di conformità.

Sono prese in considerazione le consuete regole ma anche le novità che caratterizzano l’attuale stagione dichiarativa, in particolare per quanto concerne le agevolazioni fiscali a cui si ha diritto.

Guida alle detrazioni 2020 in dichiarazione

Come di consueto, i punti chiave sono i tetti di spesa per le agevolazioni, i documenti da conservare per ottenere detrazioni e bonus, tipologie di spese agevolabili, novità sulle voci di spesa in ambito medico e sanitario, nuovi e tradizionali crediti d’imposta o altra agevolazione in relazione a spese, oneri, erogazioni, premi, riscatti e contributi.

L’elenco fornito è dettagliatissimo, analizzando per ciascuna casistica i requisiti per lo sgravio e le indicazioni per la compilazione dei modelli dichiarativi. Sono spesso forniti anche utili esempi per il calcolo delle agevolazioni in base alle spese sostenute.

Anche sul tema della documentazione, sono elencati tutti quelli che vanno conservati, a carico del professionista e del contribuente, ai fini delle agevolazioni da fruire in dichiarazione dei redditi.

Professionisti e CAF: il visto di conformità

Il vademecum, di oltre 400 pagine, vuole anche essere uno strumento ad uso di CAF, commercialisti e professionisti abilitati che dovranno poi apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi trasmesse al Fisco.

Invio Dichiarazione Redditi: nuovi soggetti ammessi 12 Marzo 2020 Il professionista abilitato o il RAF (Responsabile dell’Assistenza Fiscale), con il CAF in solido, rischiano infatti di subire sanzioni fino al 30% della maggiore imposta riscontrata in caso di visto infedele.

In caso di errori è possibile evitare la sanzione inviando una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, sempre che non sia stata già riscontrata e segnalata l’infedeltà del visto apposto. In alternativa, è possibile inviare una comunicazione sui soli dati utili per la rettifica.