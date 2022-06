Rimborsi e conguagli INPS da 730: assistenza fiscale online

Rimborsi e conguagli INPS da 730/2022: assistenza fiscale tramite servizio online o Mobile App, verifica risultanze contabili e nuove funzionalità.

Disponibile il servizio di assistenza fiscale 2022 ai contribuenti per la verifica dei rimborsi da 730 nei casi in cui è stato indicato l’INPS come sostituto d’imposta. Tramite credenziali di accesso si possono verificare le risultanze della propria dichiarazione dei redditi dal sito dell’Istituto e dall’app INPS Mobile.

Rimborsi INPS da 730: verifica online

In qualità di sostituto di imposta, l’INPS provvede a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni nelle quali è indicato come sostituto d’imposta (i cosiddetti rimborsi IRPEF da 730 o conguagli d’imposta a debito).

La verifica delle risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, possono essere verificati accedendo ad sito INPS e avvalendosi del servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”. La somma a debito o credito è indicata nel prospetto di liquidazione del modello 730/4:

se a debito al rigo 161, con la descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2)

al rigo 161, con la descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) se a credito al rigo 163, con la descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Le risultanze contabili vengono inviare all’Istituto direttamente dai seguenti soggetti, che gestiscono le dichiarazioni:

Agenzia delle Entrate , nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata;

, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata; CAF, associazioni o professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario.

Funzionalità del servizio

Qui i contribuenti possono consultare i seguenti dati:

avvenuta ricezione da parte dell’Istituto delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;

da parte dell’Istituto delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio; conferma conguagli relativi alle risultanze contabili effettuati sulle prestazioni istituzionali;

relativi alle risultanze contabili effettuati sulle prestazioni istituzionali; diniego , con conseguente restituzione della dichiarazione 730/4, nei casi in cui non sussista il rapporto di sostituzione;

, con conseguente restituzione della dichiarazione 730/4, nei casi in cui non sussista il rapporto di sostituzione; trattenute o rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS, in applicazione delle risultanze del modello 730/4.

Dal 15 luglio 2022, il servizio consentirà di trasmettere la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza del 10 ottobre 2022.

INPS sostituto d’imposta: le novità 2022

Da INPGI a INPS: cambia la dichiarazione dei redditi 2022 16 Maggio 2022 Con il messaggio del 21 giugno 2022, n. 2499, viene indicata la casistica per la quale l’Istituto interviene in qualità di sostituto di imposta. Dal 1° luglio 2022, l’INPS diventa a tutti gli effetti il nuovo ente pensionistico dei giornalisti INPGI.

A partire dalla dichiarazione 730/2022, il contribuente iscritto INPGI/1 avrà quale sostituto d’imposta l’INPS, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima di tale data.

avrà quale sostituto d’imposta l’INPS, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima di tale data. Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPGI/2 non cambia invece nulla e quindi continueranno a indicare l’INPGI come sostituto d’imposta per i conguagli.

N.B. In tutti i casi, le risultanze contabili del modello 730/4 potranno essere gestite dall’INPS soltanto se, nel corrente anno 2022, il contribuente percepisce una prestazione imponibile IRPEF (ad esempio la pensione o il sussidio di disoccupazione). Di contro, l’INPS non potrà offrire assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, assegno al nucleo familiare o indennità COVID-19, oppure se nel 2022 non è stata erogata alcuna prestazione.