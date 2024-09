B2B Stars: debutta in Italia il motore di ricerca per le relazioni business delle PMI

Apre in Italia B2B Stars, piattaforma per la ricerca di potenziali clienti e fornitori offrendo profilo aziendale, reportistica e relazioni b2b: come funziona.

E’ una piattaforma b2b pensata per aiutare le aziende a trovare fornitori, clienti e partner. Un motore di ricerca verticalizzato sul mondo delle imprese, con un focus particolare sulle PMI e una dimensione internazionale. Si chiama B2B Stars, ha debuttato a inizio settembre in Gran Bretagna, è appena sbarcato in Italia e nei prossimi mesi sarà lanciato in altri paesi europei e negli Stati Uniti.

Copre l’intero panorama delle imprese con almeno dieci dipendenti, fornendo un database di contatti e informazioni aggiornate su dipendenti, fatturato e settori di attività di ogni azienda.

B2B Stars: come funziona e quali vantaggi offre

In più, utilizza l’intelligenza artificiale per fornire informazioni aggiornate sulle aziende e sui trend di settore. In linea con la policy di Expandi Group (di cui fa parte), B2B Stars non utilizza invece cookie di tracciamento, garantendo massima privacy agli utenti.

L’utilizzo è gratuito per una versione base, mentre per avere un profilo aziendale personalizzato si può scegliere la formula in abbonamento. A pagamento, inoltre, si possono ottenere anche rapporti dettagliati sulle imprese di proprio interesse.

«B2B Stars arriva sul mercato con una strategia commerciale accessibile che consente alle PMI di espandere il proprio network, la visibilità e credibilità senza dover sostenere costi proibitivi», segnala il Country Director Giambattista Bernocchi.

Ma a quali esigenze di business risponde? Possiamo rispondere citando le dichiarazioni di Raffaele Apostoliti, Founder e CEO di B2B Stars e di Expandi Group:

I mercati sono relazioni, eppure le PMI italiane affrontano molti ostacoli per entrare in contatto con potenziali stakeholder, ottenere visibilità sui motori di ricerca e trovare informazioni, incorrendo spesso in dati obsoleti o incompleti. Noi vogliamo semplificare il processo di ricerca e ottimizzare la visibilità delle PMI, offrendo un unico punto di accesso per dati e analytics, mediato da recensioni di qualità e verificate.

Profilo aziendale su piattaforma: gratuito o a pagamento

Le imprese con almeno dieci dipendenti sono automaticamente inserite. Possono però aggiornare il proprio profilo gratuitamente, scegliendo la modalità Claimed, oppure a pagamento, attivando una pagina aziendale classificata come Verified e collocata nelle posizioni più alte dei risultati della ricerca.

Il profilo Claimed comprende logo aziendale, descrizione dell’azienda, social media, aree di attività, categoria aziendale, dimensioni e possibilità di essere contattati da soggetti terzi.

Le aziende Verified possono anche inserire contenuti aggiuntivi: top banner, offerta, elementi di differenziazione, settori principali, clienti, premi e riconoscimenti. Questa soluzione ha un costo di 350 euro all’anno.

Come si effettua la ricerca b2b

Le ricerche si possono eseguire per categoria (commercio, produzione, servizi, agricoltura, edilizia) o per area di attività (automotive, farmaceutica, marketing e pubblicità, servizi bancari e finanziari, servizi legali, tecnologia).

Una peculiarità è rappresentata dalle recensioni, che possono essere scritte da chiunque abbia un account, filtrate prima da un software che elimina i contenuti troppo aggressivi, verificate poi dal team interno, con una valutazione di affidabilità e di correttezza espositiva.

E’ possibile anche lasciare commenti o valutazioni, assegnando un punteggio da uno a cinque stelle.

E’ poi possibile interagire all’interno della piattaforma attraverso messaggi, denominati Bmail, che possono essere inviati solo agli amministratori delle aziende o ai recensori che hanno esplicitamente accettato il contatto. Se un destinatario non risponde a una Bmail non è possibile inviarne altre per 12 mesi.

Reportistica sulle imprese

C’è infine una funzionalità a parte che consente di acquistare report sulle aziende, con una serie di informazioni di business specifiche, affinate anche dall’utilizzo dell’algoritmo proprietario di intelligenza artificiale: dati firmografici, segnali di acquisto, merito di credito.