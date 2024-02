Il controllo di gestione può contare sull’efficacia strategica della Business Intelligence e dei Big Data, risorse innovative integrate nei software ERP di nuova generazione come TeamSystem Enterprise.

Il controllo di gestione svolge un ruolo determinante per le aziende di qualsiasi dimensione, rappresentando un punto di partenza efficace per pianificare e monitorare le attività d’impresa ottenendo una visione completa ed esaustiva, affrontando eventuali criticità e riuscendo a cogliere nuove opportunità di business.

Contribuendo alla realizzazione degli obiettivi strategici, il controllo di gestione può essere svolto in modo efficace raccogliendo i dati aziendali e sfruttando le potenzialità di due strumenti di analisi innovativi in grado di trasformarli in informazioni utili ad assumere decisioni più efficaci, in linea con le diverse necessità del mercato: la Business Intelligence e i Big Data.

I dati, infatti, rappresentano una potenziale fonte di ricchezza per le aziende che affrontano la trasformazione digitale e vantano un notevole valore strategico: affidarsi a risorse specifiche che ne semplificano la gestione mettendone a frutto tutte le potenzialità, quindi, deve essere una priorità per le organizzazioni che puntano a migliorare la competitività sul mercato.

L’importanza di un approccio data-driven

Ripensare i processi aziendali in ottica data-driven significa scegliere un approccio basato sui dati, da gestire e valorizzare per rendere più efficace il processo decisionale. Per farsi guidare dai dati, in particolare, le aziende hanno bisogno di combinare efficacemente i vantaggi della Business Intelligence e dei Big Data.

Entrambi gli strumenti possono essere utilizzati per esaminare grandi quantità di dati aziendali, ricavandone informazioni utili per impostare una strategia aziendale ottimale identificando trend e nuove opportunità.

La BI, nello specifico, coinvolge i processi, le metodologie e gli strumenti volti a raccogliere i dati storici trasformandoli in informazioni strategiche, generando in modo automatizzato visualizzazioni e report approfonditi e aggiornati basati su precisi KPI (indicatori chiave di prestazione).

I Big Data, invece, sono un insieme di dati contraddistinti da un volume elevato e da una notevole varietà, informazioni strutturate e non strutturate provenienti da fonti diverse gestibili mediante tecnologie innovative. Per valorizzarli è necessario sfruttare strumenti di analisi sofisticati come Analytics e Insights, simulando scenari futuri, effettuando previsioni e ottenendo una visione completa e mirata.

Business Intelligence, Big Data e software ERP

Dall’integrazione fra Big Data, strumenti di Business Intelligence e gestionali ERP possono nascere numerosi vantaggi competitivi per le aziende. La funzione dell’ERP è quella di immagazzinare, gestire e organizzare tutti i dati aziendali in ingresso, rendendoli sempre disponibili e utilizzabili. La BI, invece, è in grado di generare un output di informazioni a supporto del top management per delineare possibili scenari d’azione.

Analizzando e confrontando le informazioni nel tempo, inoltre, la Business Intelligence permette di individuare le cause dei problemi e le determinanti delle performance ottenute, offrendo un notevole contributo al processo decisionale in termini di efficacia e velocità.

I software ERP di nuova generazione, come TeamSystem Enterprise, prevedono già funzionalità avanzate di gestione dei dati e di Business Intelligence.

TeamSystem Enterprise, ERP completo e in Cloud

TeamSystem Enterprise è il gestionale ERP completo, veloce, flessibile e in Cloud che migliora l’esperienza digitale delle aziende e permette di gestire in modo semplificato tutti i processi della piccola, media e grande impresa.

contIl software copre tutte le aree aziendali, come amministrazione, contabilità, controllo di gestione, vendite, acquisti, logistica, produzione, risorse umane e CRM, integrando in un unico gestionale tutte le funzionalità utili per il ciclo di vita dell’impresa.

Scalabile, flessibile e fruibile anche in mobilità, TeamSystem Enterprise riduce i tempi di lavoro e minimizza gli errori con il supporto dell’assistente virtuale, mettendo a disposizione numerose funzionalità e moduli integrati pensati per andare incontro a ogni esigenza.

Tra le numerose integrazioni rese disponibili dall’ERP, un ruolo cruciale è svolto certamente dal modulo Business Intelligence.

La Business Intelligence di TeamSystem Enterprise

Il modulo Business Intelligence di TeamSystem Enterprise consente di effettuare in maniera intuitiva analisi interattive, sfruttando i dati aziendali provenienti da più sorgenti per creare presentazioni dinamiche.

A caratterizzare il modulo BI è soprattutto la sua semplicità, grazie all’interfaccia intuitiva e alle analisi preconfigurate che permettono anche agli utenti meno esperti di ottenere valutazioni approfondite in tempo reale compiendo analisi verticali di ogni settore merceologico, convertendo i dati grezzi in informazioni utili per ottimizzare processi, modelli organizzativi e output di prodotti e servizi.

L’elenco delle funzionalità principali di TeamSystem Enterprise BI comprende:

la dashboard intuitiva , che prevede l’accesso a indicatori e modelli di analisi visibili all’apertura del programma;

, che prevede l’accesso a indicatori e modelli di analisi visibili all’apertura del programma; la pratica suddivisione in aree gestionali ;

; l’ accesso alle analisi preconfigurate grazie a un template iniziale personalizzabile a seconda delle singole esigenze;

grazie a un template iniziale personalizzabile a seconda delle singole esigenze; l’analisi dell’ evoluzione dei KPI nel tempo , per scoprire eventuali aree di inefficienza e utilizzare strumenti predittivi in grado di programmare le operazioni future;

, per scoprire eventuali aree di inefficienza e utilizzare strumenti predittivi in grado di programmare le operazioni future; i cruscotti che propongono informazioni sintetiche definite a seconda del dato presentato;

che propongono informazioni sintetiche definite a seconda del dato presentato; la Qlik Technology, innovativa applicazione di Business Intelligence integrata all’ERP e basata sulla tecnologia QlikSense che rende disponibile un set completo di librerie con analisi approfondite relative a diverse aree applicative (amministrazione e controllo, magazzino, ciclo attivo e ciclo passivo).

>> Scopri tutte le funzionalità e i vantaggi <<

di TeamSystem Enterprise

per il business delle PMI