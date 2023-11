L’internazionalizzazione genera numerosi vantaggi ma non può prescindere da una formazione linguistica efficace: ecco come ottenerla facilmente con la piattaforma Babbel for Business.

Le imprese che scelgono di operare a livello internazionale crescono due volte più velocemente rispetto alle concorrenti che non oltrepassano i confini nazionali, beneficiando di tutti i vantaggi generati dall’internazionalizzazione che agevola l’accesso a nuovi mercati, il contatto con nuovi partner commerciali e l’acquisizione di nuovi clienti.

Il successo del business all’estero, tuttavia, dipende da svariati fattori e coinvolge numerosi stakeholders, tra i quali sono comprese le risorse umane presenti in azienda. A influire sull’efficacia dell’internazionalizzazione e a consentire il superamento delle sfide che caratterizzano questo processo, infatti, sono sia una comunicazione interna efficace sia una cultura aziendale basata sull’innovazione.

Se l’obiettivo primario è abbattere le barriere comunicative, infatti, imparare una nuova lingua è il primo step da compiere per riuscire a interfacciarsi con i partner e i clienti internazionali in modo ottimale, conducendo negoziazioni a livello globale.

Vantaggi della formazione linguistica in azienda

Per superare le sfide imposte dall’internazionalizzazione è certamente determinante trovare partner commerciali, tuttavia una buona percentuale di aziende sottovaluta l’importanza di poter contare su personale qualificato.

A tal proposito, infatti, una conoscenza insufficiente della lingua e della cultura relativa al mercato di riferimento può rappresentare un freno per lo sviluppo oltreconfine. Poter contare su un team multilingue, invece, aiuta a cogliere nuove opportunità di business.

L’apprendimento linguistico si rivela molto efficace per fare in modo che l’azienda raggiunga una posizione competitiva, tanto da generare vantaggi molteplici:

maggiore soddisfazione dei dipendenti , per i quali imparare una nuova lingua rappresenta un obiettivo di sviluppo personale;

, per i quali imparare una nuova lingua rappresenta un obiettivo di sviluppo personale; miglioramento delle capacità comunicative , dello spirito di squadra e della diversità in azienda, grazie all’opportunità di entrare in contatto con una nuova cultura favorendo un ambiente di lavoro inclusivo;

, dello e della diversità in azienda, grazie all’opportunità di entrare in contatto con una nuova cultura favorendo un ambiente di lavoro inclusivo; nascita di nuove relazioni commerciali di successo con partner internazionali, rese possibili proprio grazie a una comunicazione più fluida e precisa;

di successo con partner internazionali, rese possibili proprio grazie a una comunicazione più fluida e precisa; gestione più efficace dei clienti internazionali;

migliore employer branding, in virtù dell’approccio multilingue che genera molte più possibilità di attrarre i migliori talenti a livello internazionale.

Creare un team multilingue puntando sulla formazione

Affidarsi a un partner esperto e qualificato è il primo passo da compiere per garantire ai dipendenti una valida esperienza di apprendimento linguistico, rendendola motivante ed efficace grazie all’ampliamento delle loro competenze in modo mirato.

Una valida formazione linguistica aziendale deve assicurare flessibilità, facilità d’uso e naturalmente il supporto di insegnanti certificati. Babbel, la app per l’apprendimento delle lingue più popolare al mondo, ha creato appositamente la piattaforma digitale Babbel for Business per agevolare l’apprendimento delle lingue all’interno di aziende e organizzazioni.

Con Babbel for Business, in particolare, è possibile scegliere tra 14 lingue di apprendimento a cui si aggiungono corsi volti a imparare il Business English, erogati per diversi livelli linguistici. I contenuti coprono tematiche sia professionali che di interesse pratico e culturale, andando incontro alle esigenze aziendali specifiche e alle preferenze personali dell’utente.

Caratteristiche e funzionalità di Babbel for Business

L’apprendimento delle lingue con Babbel for Business avviene direttamente via App, accessibile su computer, smartphone e tablet. Applicando il principio del “blended learning” (apprendimento misto), inoltre, viene messa in pratica l’efficace combinazione di studio in autonomia attraverso la piattaforma di apprendimento linguistico e video lezioni online tenute da insegnanti certificati.

Grazie all’accesso digitale individuale, infine, l’offerta Babbel consente a ogni dipendente di iniziare lo studio di una lingua secondo il proprio livello di conoscenza, imparando in base al proprio ritmo.

Se vuoi avere maggiori informazioni su come Babbel for Business può aiutare la tua azienda a oltrepassare le barriere linguistiche, prenota una demo e parla con un esperto linguistico di Babbel.