Luce e Gas: le migliori offerte Dual Fuel di giugno

Le migliori offerte dual fuel di giugno per luce e gas a confronto: prezzi competitivi, servizi convenienti e la comodità di un unico fornitore.

Le offerte Dual Fuel sono tariffe che prevedono l’attivazione di una fornitura di energia elettrica e di una fornitura di gas naturale con lo stesso gestore. Questa soluzione può garantire diversi vantaggi per i clienti sia in termini di gestione delle forniture che per quanto riguarda i costi.

Anche se su questo fronte bisogna fare attenzione, poiché, secondo alcune ricerche, le offerte convergenti luce, gas e Internet non sempre convengono: a volte si risparmia di più scegliendo due operatori separati per le offerte luce e le offerte gas (nonché per la telefonia). Tuttavia, scegliere un operatore unico, attivando una promozione dual fuel consente sicuramente di risparmiare tempo, semplificando la gestione delle bollette.

Sottolineando che la scelta migliore dipende dalle proprie abitudini e necessità di consumo, nonché dalle proprie specifiche preferenze, e che la convenienza di ciascuna promozione potrebbe variare in base al Comune, alla potenza impegnata, alla modalità di consumo e ad altri fattori, vediamo quali sono, a giugno 2023, le migliori offerte Dual Fuel.

Migliori tariffe dual fuel a prezzo bloccato di giugno 2023

L’offerta di Pulsee con prezzo fisso per 24 mesi è adatta a coloro che desiderano stabilità e il massimo controllo sui costi energetici. Ecco una sintesi delle principali caratteristiche dell’offerta. Il prezzo dell’energia elettrica è fisso e ammonta a 0,1862€ per ogni kilowattora (kWh) consumato. È prevista una quota fissa mensile di 12,00€ che copre i costi amministrativi e di fornitura. Il prezzo del gas è anch’esso fisso e ammonta a 0,714€ per ogni metro cubo (Smc) consumato. Come per l’energia elettrica, è prevista una quota fissa mensile di 12,00€ anche per il gas.

Iren Prezzo Fisso Luce e Gas: tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi, con pagamento tramite RID o carta di credito e bolletta digitale. Prezzo luce: 0,119 €/kWh. Prezzo gas: 0,82 €/Smc. Quota fissa: 9,90 €/mese.

NeN Special 48 Luce e Gas: tariffa a prezzo fisso per 48 mesi, con gestione online e sconto di 96€ in bolletta se sottoscrivi luce e gas (48€ a utenza). Prezzo luce: 0,21 €/kWh. Prezzo gas: 0,75 €/Smc. Quota fissa: 8,50 €/mese luce e 8,50 €/mese gas.

Migliori tariffe dual fuel a prezzo indicizzato di giugno 2023

L’offerta di Pulsee è una soluzione interessante per coloro che desiderano evitare sorprese in bolletta grazie a un tetto massimo predefinito per il prezzo dell’energia. Il prezzo dell’energia elettrica è basato sull’indice PUN, al quale viene aggiunto un contributo mensile fisso di 20,00€. Inoltre, viene fissato un tetto massimo di 0,250€/kWh per il prezzo dell’energia, che offre una protezione contro eventuali aumenti improvvisi. Eliminando il tetto, la quota fissa passa a 12 euro al mese. Il prezzo del gas segue l’indice PSV, al quale viene aggiunto un contributo mensile fisso di 12,00€. L’offerta è basata su una struttura tariffaria monoraria, il che significa che il costo dell’energia e del gas rimane lo stesso indipendentemente dalle fasce orarie.

L’offerta Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas prevede un prezzo variabile basato sugli indici di mercato PUN e PSV, con uno spread aggiuntivo:

Luce: Prezzo variabile PUN + 0,01 €/kWh, con una spesa mensile stimata di 48,7 €.

Gas: Prezzo variabile PSV + 0,15 €/Smc, con una spesa mensile stimata di 92,8 €.

Offre uno sconto fedeltà progressivo: 5% per i primi 12 mesi, per poi aumentare progressivamente fino al 20% a partire dal 36° mese. Bonus forniture: 180 € in bolletta se attivi luce, gas e fibra, o 80 € in bolletta per luce e gas. Gestione digitale: possibilità di gestire la fornitura attraverso canali digitali come area clienti, chat online, app My Sorgenia e social media.

Argos propone una tariffa dual fuel con prezzo indicizzato e struttura tariffaria bioraria. Il prezzo dell’energia elettrica e del gas è legato a indici di riferimento come il PUN per l’energia elettrica e il PSBG per il gas naturale. Il costo dell’energia elettrica varia in base alle fasce orarie, con fasce di punta e fasce fuori punta. La tariffa luce include il PUN fasce + 0,0176€/kWh, mentre la tariffa gas include il PSBG + 0,0250€/Smc. È presente anche una quota fissa mensile di 13,34€.

L’offerta A2A Smart Casa Luce e Gas comprende sia una tariffa monoraria che una tariffa multioraria. La tariffa monoraria prevede un prezzo luce di 0,20400 €/kWh più corrispettivo fisso di 114 €/anno. Prezzo gas: 0,7400 €/Smc con corrispettivo fisso di 114 €/anno. Attivazione online. I prezzi applicati alla componente energia e alla materia prima del gas sono validi fino al 26/06/2023. I corrispettivi di vendita sono esclusi da IVA e imposte.

Tariffa multioraria:

Fasce orarie: Fascia 1 e Fascia 23 con prezzi differenziati.

Prezzo luce Fascia 1: 0,22501 €/kWh.

Prezzo luce Fascia 23: 0,19410 €/kWh.

Corrispettivo fisso: 114 €/anno.

Prezzo gas: 0,7400 €/Smc.

Corrispettivo fisso: 114 €/anno.

È importante notare che i prezzi indicati sono al netto di IVA e imposte. Inoltre, i prezzi per l’energia e il gas sono validi fino al 26/06/2023. La scelta tra tariffa monoraria o multioraria dipenderà dalle preferenze personali e dalle abitudini di consumo.

Edison Dynamic Luce: tariffa a prezzo indicizzato al PUN, con pagamento tramite bollettino postale, RID o carta di credito e servizio EDISONRisolve incluso. Prezzo luce: prezzo all’ingrosso della componente energia più 0,0210€/kWh di contributo al consumo. Quota fissa: 8,25 €/mese luce, pari a 99 euro l’anno per contratto sottoscritto. Il tutto per consumi fino a 2,200 kWh/anno, superata questa soglia il contributo al consumo sale a 0,0285€/kWh. Per il gas Edison Dynamic Gas offre una tariffa a prezzo indicizzato, con pagamento tramite bollettino postale, RID o carta di credito e servizio EDISONRisolve incluso. Prezzo gas: prezzo all’ingrosso della commponente materia gas più contributo al consumo pari a 0,o65 €/Smc. Quota fissa: 10€/mese gas, pari a 120 euro per contratto sottoscritto.