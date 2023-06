Tariffe Gas: offerte e promozioni migliori di giugno

Le migliori offerte gas per risparmiare sulla bolletta: a confronto le tariffe con opzioni a prezzo fisso e variabile.

Per risparmiare sulla bolletta gas è possibile adattare l’offerta scelta alle proprie abitudini di consumo. Il Mercato Libero propone diverse opzioni tra cui scegliere, spaziando tra fornitori quali Enel, Eni, Sorgenia, Edison, A2A e molti altri.

Ecco un confronto tra le offerte gas più convenienti, sia a prezzo bloccato che indicizzato.

Offerte Gas: Classifica Giugno 2023

Ecco un confronto delle offerte gas, a prezzo fisso e variabile, più convenienti aggiornate a giugno 2023:

NeN Special 48 Gas : 0,75 €/Smc, per un costo mensile di circa 92,2 €/mese, calcolato sul consumo medio di una famiglia di 4 persone;

: 0,75 €/Smc, per un costo mensile di circa 92,2 €/mese, calcolato sul consumo medio di una famiglia di 4 persone; Sorgenia Next Energy Gas Sunlight : PSV + 0,15 €/Smc, pari a 92,8 €/mese;

: PSV + 0,15 €/Smc, pari a 92,8 €/mese; Iren Prezzo Fisso Web Gas : 0,82 €/Smc, pari a 102,7 €/mese;

: 0,82 €/Smc, pari a 102,7 €/mese; Eni Plenitude Trend Casa : PSV + 0,135 €/Smc, pari a 97 €/mese;

: PSV + 0,135 €/Smc, pari a 97 €/mese; A2A Smart Casa Gas : PSV + 0,18 €/Smc, pari a 98,4 €/mese;

: PSV + 0,18 €/Smc, pari a 98,4 €/mese; Edison World Gas : PSV + 0 €/Smc, pari a 98,9 €/mese;

: PSV + 0 €/Smc, pari a 98,9 €/mese; Enel Flex Gas: PSV + 0,20 €/Smc, pari a 100,5 €/mese.

Offerte Gas a Prezzo Fisso e Variabile

Gas, verso l'addio al mercato tutelato 5 Giugno 2023 Nel 2022, le offerte gas a prezzo fisso sono diminuite dal 68% al 19% a causa della crisi del mercato energetico. Oggi, la maggior parte dei fornitori propongono tariffe a prezzo variabile, legate al mercato all’ingrosso.

Tuttavia, negli ultimi mesi sono tornate diverse offerte a prezzo bloccato, segno di maggiore stabilità nei mercati. Gli indici di riferimento per i prezzi del gas sono il PSV (Punto di Scambio Virtuale) del mercato italiano e, più raramente, il TTF (Title Transfer Facility) del mercato europeo.

Quanto costa il Gas a giugno 2023?

La spesa per la materia prima gas scende ancora per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela. L’ultimo aggiornamento di prezzo ARERA (l’Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente) ha confermato la parabola discendente del costo del metano: –13,2% a maggio 2023 rispetto al valore di aprile 2023.

Praticamente si è passati da un prezzo della componente gas (CMEMm) di 0,479694 €/Smc di aprile 2023 a quello di 0,364547 €/Smc. Tale prezzo sarà applicato, sui consumi di maggio 2023, alle famiglie ancora nel Mercato Tutelato (che però vedranno rimanere le bollette stabili a causa dell’azzeramento della componente di sconto sugli oneri generali di sistema, prevista dal Decreto Bollette).

L’aggiornamento di prezzo ARERA è calcolato sull’andamento della media mensile del PSV, che è l’indice di riferimento per la compravendita all’ingrosso di gas naturale in Italia. Tale indice è in costante calo da gennaio 2023, trainato verso il basso da un inverno con temperature sopra la media, buoni livelli degli stock di metano in Europa e una riduzione dei consumi nel primo trimestre 2023.

Con un prezzo del metano all’ingrosso in contrazione, le offerte gas a prezzo indicizzato del Mercato Libero sono quelle che più aiutano i clienti domestici a massimizzare il risparmio in bolletta.

Come orientarsi tra le offerte Gas

Per scegliere l’offerta gas più conveniente, è importante considerare non solo il prezzo, ma anche la qualità del fornitore e la sua convenienza. Importante anche valutare i servizi aggiuntivi e la qualità del servizio clienti. Inoltre è bene ricordare che la bolletta del gas può essere influenzata da diversi fattori, come sconti applicati e costi fissi.