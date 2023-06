Mastercard Innovation Forum 2023: le novità per le PMI

Nel Marketplace di Mastercard per titolari di carte business nuove soluzioni e servizi integrati lungo tutta la catena del valore, anche per attività B2C.

L’80% dei piccoli imprenditori italiani utilizza carte di credito consumer anche per attività professionali: da qui Mastercard arricchisce la sua offerta di carte business con una serie di soluzioni aggiuntive che si rivolgono a questo segmento, disponibili sul marketplace dedicato alle imprese.

Sul Mastercard Business Bonus è possibile scegliere e attivare gratuitamente una serie di servizi scontati, dalle prenotazioni di hotel e mezzi di trasporto all’accesso prioritario e gratuito ai varchi di sicurezza degli aeroporti, dal recupero IVA estera ai gestionali e suite di produttività.

Per le imprese di maggiori dimensioni, ci sono anche strumenti di supply chain finance. E per tutto il mondo B2B nuovi servizi di cybersecurity per valutare le vulnerabilità del proprio perimetro aziendale e intervenire in tempo reale sulle eventuali falle nei sistemi informatici della propria catena del valore. Vediamo tutto.

Il Mastercard Business Bonus per le PMI

Partiamo da Mastercard Business Bonus, ovvero il marketplace abbinato alle carte business per le PMI. Per ogni tool a disposizione, ci sono procedure specifiche che si possono attivare e ulteriori soluzioni che possono adottare approfittando di sconti dedicati. Si concentrano su determinati ambiti: travel (viaggi aziendali, trasferte e via dicendo), gestionali (firma elettronica, recupero IVA, note spese, CRM), e infine e-commerce.

Servizi integrati

Con Final Price si possono ottenere sconti fino al 35% sulla prenotazione di hotel o altri eventuali servizi di viaggio attivi (noleggio auto, prenotazione voli). Il Fast Track, che è un servizio interno Mastercard, consente l’accesso prioritario e gratuito ai varchi di sicurezza di alcuni aeroporti (attualmente, i terminal 1 e 3 di Roma Fiumicino, Venezia, Milano Linate, Olbia, Catania e Torino). Una partnership con Booking.com prevede il 6% sulle prenotazioni attraverso il portale di viaggi. Ci sono poi altre partnership, con specifici aeroporti con ulteriori servizi scontati.

Per quanto riguarda i gestionali, segnaliamo una partnership con VAT IT per il recupero IVA estera, una con Zucchetti che prevede uno sconto del 20% sull’abbonamento al gestionale per le note spese, e poi altra scontistica per Google Workplace business standard e per il CRM di vCita.

Pagamenti integrati

Fra le altre novità per il mondo business c’è la nuova funzionalità di pagamento Card 2 Account con l’obiettivo di migliorare la gestione finanziaria delle imprese, automatizzando i processi e ampliando le opzioni di pagamento possibili.

Pensata soprattutto per le grandi imprese e implementata in partnership con la fintech PlusAdvance, permette di effettuare la transazione verso qualsiasi fornitore, anche se non accetta la carta (il pagamento viene convertito in bonifico), così da gestire in modo integrato tutti i pagamenti.

Strumenti di Cybesecurity

Sul fronte sicurezza informatica, fra le novità segnaliamo RiskRecon, che, grazie a tecnologie avanzate (anche di intelligenza artificiale) fornisce un costante reporting sulla sicurezza del proprio perimetro aziendale e fornisce un indice di rischio valutato attraverso più di 40 criteri su nove security domain: e-mail security, breach events, network filtering, DNS security, system reputation, web encryption, application security, software patching e system hosting. Nel momento in cui individua vulnerabilità, indica le azioni di sicurezza per rimediare.

C’è poi Systemic Risk Assessment in partnership con Interos, che valuta i rischi lungo tutto il network di relazioni commerciali dell’impresa (clienti, partner, fornitori). Attraverso una dashboard, non solo è possibile prevenire e ridurre il rischio aziendale nell’ecosistema di riferimento ma anche intervenire prontamente se necessario.

Free Bike sharing

Fra i servizi dedicati al mercato consumer, ne segnaliamo uno che può essere utile anche ai dipendenti e ai manager in trasferta: il bike sharing Free Bike tramite biciclette a pedalata assistita equipaggiata per il pagamento con la carta Mastercard. Partito un anno fa in Finlandia, sta per arrivare in Italia e non richiederà alcun abbonamento.