Tutti i vantaggi dell’offerta Italo Impresa dedicata alle Partite IVA: registrandosi entro il 30 giugno si ottiene il 100% di Cashback sui viaggi di lavoro del primo mese.

Per tutti i professionisti poter risparmiare sui viaggi di lavoro rappresenta un’esigenza fondamentale, una priorità che può concretizzarsi accedendo a sconti e promozioni come quelle previste da Italo Impresa, il piano dedicato alle Partite IVA che scelgono Italo per spostarsi sul territorio nazionale.

Registrandosi a Italo Impresa fino al 30 giugno 2023, inoltre, è previsto il 100% di Cashback sui viaggi di lavoro effettuati il primo mese: un motivo in più per toccare con mano i vantaggi del programma Business First, la soluzione completa e flessibile che comprende anche Italo Business e Italo Corporate pensati rispettivamente per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese e delle grandi aziende.

Cos’è Italo Impresa

Italo Impresa è la nuova offerta di Italo che si adatta perfettamente alle dimensioni del business dei professionisti. Grazie al Cashback 50% applicato su ogni acquisto è possibile ottenere la restituzione di metà della spesa di ogni viaggio da utilizzare per le successive trasferte.

Per i nuovi utenti che attivano l’offerta entro il 30 giugno, inoltre, è previsto il 100% di Cashback su tutti i viaggi di lavoro effettuati durante i 31 giorni successivi all’iscrizione. Italo, infatti, riconosce un credito bonus pari al 100% del valore dell’importo acquistato esclusivamente in tariffa Flex.

Il piano Italo Impresa comprende anche Carnet di viaggio utilizzabili anche da dipendenti e collaboratori, Bonus promozionali, Business Pass e accumulo punti fedeltà per ottenere viaggi gratis e benefici esclusivi, generando un notevole risparmio economico.

Come registrarsi a Italo Impresa

La registrazione a Italo Impresa è facile e gratuita: è sufficiente inserire i dati richiesti nell’apposita form online accessibile dalla home page della piattaforma Business First di Italo.

L’iscrizione non prevede costi ed è immediatamente attiva, senza dover attendere alcuna conferma. Fin da subito è possibile prenotare i viaggi di lavoro con la massima flessibilità.

Fatturazione semplificata per i professionisti

L’adesione al piano Italo Impresa prevede l’accesso alla fatturazione semplificata, che consente alle Partite IVA di controllare i viaggi e scaricare le fatture in modo facile e veloce.

Garantendo un monitoraggio efficace e rendendo agevoli tutte le operazioni di archiviazione e trasmissione delle fatture, infatti, Italo rende smart e intuitiva la gestione della fatturazione relativa ai biglietti di viaggio con la possibilità di effettuare a cadenza mensile un unico download dell’estratto conto, che rappresenta una fattura unica per tutti i titoli acquistati.

La fattura mensile è una “copia non valida ai fini fiscali”, secondo quanto previsto dalla normativa sulla fatturazione elettronica, mentre l’originale del documento valido ai fini fiscali è reso disponibile all’interno del cassetto fiscale o canale preferenziale prescelto, vale a dire Codice Destinatario o casella PEC.

>>Registrati al programma Italo Impresa entro il 30 giugno <<

per accedere al 100% di Cashback

su tutti i viaggi di lavoro effettuati il primo mese