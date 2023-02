In collaborazione con

Italo lancia Business First dedicata al mondo delle Partite IVA, delle PMI e delle aziende corporate: sconti sui viaggi di lavoro e benefici esclusivi per autonomi e dipendenti.

Il 2023 sta vedendo una netta ripresa dei viaggi di lavoro, in controtendenza rispetto ai primi anni post pandemia che sono stati caratterizzati da un brusco calo del Business Travel, a livello nazionale e internazionale.

Per andare incontro alle esigenze dei lavoratori e rispondere in modo efficace alle richieste che arrivano dal mondo delle aziende e delle Partite IVA, Italo ha creato l’offerta Business First che semplifica e agevola i viaggi di lavoro attraverso una serie di promozioni e vantaggi esclusivi.

Business First di Italo – primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità – comprende diverse tipologie di programmi pensati per adattarsi alla dimensione dei singoli business, spaziando dalle necessità dei liberi professionisti fino agli scenari più ampi e complessi, come quelli delle PMI e delle aziende di grandi dimensioni.

Business First: offerte Italo per aziende e Partite IVA

Business First di Italo si declina in tre piani focalizzati rispettivamente sui possessori di Partita IVA, sulle start-up e piccole, medie imprese e, infine, sulle grandi aziende corporate.

Con Italo Impresa, Italo Business e Italo Corporate, infatti, Italo si propone di sostenere al meglio le molteplici esigenze di viaggio garantendo benefici esclusivi, programmi fedeltà e notevoli risparmi economici, sempre garantendo la massima qualità di viaggio, alta velocità e sicurezza di trasporto.

Viaggi di lavoro con sconti fino al 50%

Poter risparmiare sui viaggi di lavoro è un’esigenza molto condivisa, soprattutto dalle imprese di piccole e medie dimensioni, dalle startup e dai liberi professionisti.

Italo permette di ottenere sconti vantaggiosi sui viaggi in treno verso tutte le destinazioni, grazie all’opzione “cashback 50%” che permette ai lavoratori autonomi e ai dipendenti di PMI e startup di ricevere subito indietro il 50% del valore di ogni percorso.

Con il “Business pass”, inoltre, Partite IVA e dipendenti hanno l’opportunità di viaggiare in treno risparmiando sulla spesa e beneficiando dello sconto immediato fino al -50%. Grazie ai pratici “Carnet”, invece, i professionisti e i dipendenti di startup e PMI possono viaggiare in tutte le destinazioni con sconti fino al -50%.

Fatturazione semplificata

Tutti i piani del programma Business First di Italo, inoltre, consentono di beneficiare della fatturazione semplificata: ogni mese è possibile ricevere automaticamente la fattura dei viaggi compiuti nel medesimo lasso di tempo.

Vantaggi esclusivi per autonomi e dipendenti

Con Italo Impresa, Italo Business e Italo Corporate è possibile aderire al programma fedeltà di Italo e accumulare punti per ogni viaggio di lavoro a bordo dei treni Italo, conquistando viaggi gratis e benefici esclusivi.

=> Scopri i piani e i vantaggi del programma Italo Business First sul sito web ufficiale.