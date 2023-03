Sconti fino al -50% con Italo Impresa

In collaborazione con

Facile, gratuita e immediata: scopri tutti i vantaggi dell’offerta Italo Impresa dedicata ai professionisti con Partita IVA.

Convenienza, comfort e semplificazione: ecco cosa cercano i professionisti che compiono spesso viaggi di lavoro percorrendo itinerari più o meno lunghi su tutto il territorio nazionale. La scelta del treno come mezzo di trasporto per le trasferte è sempre proficua, soprattutto grazie ai numerosi vantaggi offerti dall’offerta Business First di Italo.

Rivolgendosi alla vasta platea di Partite IVA, in particolare, Italo mette a disposizione la soluzione Italo Impresa creata ad hoc per rispondere in modo adeguato alle richieste che arrivano dal mondo dei professionisti.

Aderendo a Italo Impresa, infatti, questi ultimi possono accedere a una rosa di promozioni e vantaggi in termini di risparmio economico e gestione semplificata, rendendo più facile, veloce e comodo tutto l’iter che va dalla prenotazione del viaggio in treno fino alla fase di fatturazione.

Tutti i vantaggi di Italo Impresa

Italo Impresa, che rappresenta uno dei tre piani in cui si declina l’offerta Business First di Italo, comprende una lunga serie di servizi e genera notevoli benefici per i professionisti che scelgono di aderire al programma.

Alla convenienza economica, che si concretizza attraverso l’accesso a sconti immediati, crediti bonus e accumulo punti fedeltà, si aggiunge la gestione smart di tutto ciò che riguarda il lato contabile legato alla fatturazione.

Un altro punto a favore di Italo Impresa, inoltre, è la registrazione online gratuita e veloce che consente di iniziare subito ad acquistare biglietti di viaggio, sempre contando sulla massima qualità e sicurezza.

L’offerta completa di Italo Impresa

Entrando più nel dettaglio dell’offerta dedicata ai professionisti con Partita IVA, il piano Italo Impresa comprende:

Cashback 50%, con la restituzione immediata del 50% del valore di ogni viaggio di lavoro.

con la restituzione immediata del 50% del valore di ogni viaggio di lavoro. Carnet e Business Pass , per viaggiare con lo sconto immediato esteso fino al -50%;

, per viaggiare con lo sconto immediato esteso fino al -50%; fatturazione semplificata , per controllare i viaggi e scaricare ogni mese la fattura con tutti i biglietti acquistati;

, per controllare i viaggi e scaricare ogni mese la fattura con tutti i biglietti acquistati; +10% di punti del programma fedeltà Italo Più

Come iscriversi al programma Italo Impresa

Iscriversi al programma Italo Impresa è gratis: è sufficiente compilare l’apposito form online (https://biglietti.italoimpresa.it/Impresa_Account_Registrazione.aspx) , riportando i dati dell’impresa e le informazioni relative al soggetto referente.

Business First di Italo comprende anche altri due piani specifici con focus rispettivamente su start-up e PMI (Italo Business) e sulle grandi aziende corporate (Italo Corporate), ciascuno caratterizzato da promozioni e servizi dedicati.

=> Scopri tutti i vantaggi del programma Italo Impresa e registrati gratis in pochi passaggi.