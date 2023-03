Business First è l’offerta completa di Italo dedicata a Partite IVA, PMI e grandi aziende: focus sui piani Italo impresa, Italo Business e Italo Corporate.

Viaggi di lavoro scontati, fatturazione elettronica semplificata e accesso a benefici esclusivi per gli autonomi e i dipendenti: questi e altri vantaggi sono compresi nell’offerta che Italo riserva alle Partite Iva, alle PMI e alle grandi aziende grazie al nuovo programma Business First.

Adattandosi alle dimensioni di varie tipologie di business, Italo Business First è la soluzione pensata per rispondere alle molteplici esigenze di viaggio che arrivano dal mondo delle imprese e dei professionisti, andando incontro alle singole necessità e offrendo servizi dedicati.

Il primo operatore privato nazionale sulla rete ferroviaria ad alta velocità, infatti, mette a disposizione un’offerta completa che si declina in base alle caratteristiche dell’impresa e alle esigenze di chi viaggia in treno per lavoro nei vari periodi dell’anno.

Business First di Italo: soluzioni per ogni esigenza di viaggio

La platea dei viaggiatori che possono aderire al programma Business First di Italo spazia di possessori di Partita IVA alle start-up e alle Piccole e Medie Imprese, raggiungendo anche le grandi aziende corporate.

Per ciascuna categoria, Italo mette a disposizione una rosa di promozioni e vantaggi compresi in ciascuno dei tre piani previsti:

, dedicato ai liberi professionisti con Partita IVA; Italo Business , pensato per andare incontro alle start-up e alle PMI;

Come iscriversi a Business First

L’iscrizione alle offerte Business First è gratuita, facile e immediata: basta compilare l’apposito form sui portali Italo dedicati al programma (inserire link alla pagina offerte business). Una volta effettuata la registrazione semplicemente inserendo la propria Partita Iva , si potrà viaggiare da subito e ricevere immediatamente il cashback del 50%.

Italo Impresa, offerte e vantaggi per le Partite IVA

Aderendo al piano Italo Impresa, i liberi professionisti e le Partite IVA possono ottenere sconti sui viaggi di lavoro e altri benefici dedicati, tra cui:

restituzione del 50% del valore di ogni viaggio di lavoro grazie all’opzione Cashback 50% ;

; Business Pass e Carnet per viaggiare con lo sconto immediato fino al -50%;

per viaggiare con lo sconto immediato fino al -50%; fatturazione automatica e semplificata , su base mensile;

, su base mensile; 10% di punti fedeltà Italo Più per i propri dipendenti

Italo Business, soluzioni di viaggio per start-up e PMI

Per le start-up e le PMI, inoltre, il programma Italo Business genera vantaggi sia per le imprese sia per i singoli dipendenti:

opzione di Cashback 50%, con la restituzione del 50% del valore di ogni viaggio di lavoro;

del valore di ogni viaggio di lavoro; Business Pass e Carnet , per viaggiare con lo sconto immediato fino al -50%;

, per viaggiare con lo sconto immediato fino al -50%; gestione autonoma dei viaggi da parte di ogni dipendente;

dei viaggi da parte di ogni dipendente; fatturazione mensile semplificata e automatica;

10% di punti fedeltà Italo Più per i propri dipendenti

Italo Corporate, risparmi e benefici per le grandi aziende

I vantaggi non mancano anche per le grandi aziende che scelgono di aderire al piano Italo Corporate, sia in termini di risparmio sui viaggi di lavoro grazie a tariffe dedicate e a carnet aziendali, con agevolazioni esclusive per i propri dipendenti:

gestione autonoma o tramite agenzia di business travel;

fatturazione semplificata e assistenza dedicata ;

; accesso al programma fedeltà Italo Più Corporate per i dipendenti, anche per i viaggi personali e ottenendo sconti, ingresso in lounge Italo club e punti bonus.

Come aderire al programma Business First

Per aderire al programma Italo Business First è sufficiente compilare la form online relativa al piano prescelto, nello specifico Italo Impresa, Italo Business o Italo Corporate, indicando i dati relativi all’impresa e quelli inerenti a un soggetto referente.

=> Scopri i piani e i vantaggi del programma Italo Business First sul sito web ufficiale.