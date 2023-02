I 13 tool indispensabili per le analisi di mercato

Guida agli strumenti utili a realizzare un'efficace analisi di mercato, valutando concorrenti e opportunità di crescita.

Quando inizi un’attività commerciale o un business, lo fai seguendo soltanto il tuo istinto oppure, prima di entrare nel mercato, ti prendi del tempo per fare ricerche di mercato e pianificare le tue strategie?

Prima di lanciarsi in qualsiasi impresa o modificare una strategia, qualsiasi imprenditore sa bene che è fondamentale svolgere un’indagine approfondita, che aiuti a comprendere il contesto e a prevenire quanto più possibile errori e fallimenti.

Per affrontare simili sfide, è cruciale comprendere come eseguire un’analisi del mercato, pur sapendo che non sarà mai una previsione accurata e attendibile al 100%. E se è vero che una valutazione dettagliata permetterà di prepararsi al meglio e affrontare più sereni il futuro, è altrettanto vero che per riuscire nello scopo servono strumenti adatti.

Nel corso di questo articolo, scopriremo gli elementi base di un’analisi di mercato e alcuni degli strumenti che possono aiutare a a monitorarne l’andamento e a definire i propri obiettivi.

A cosa serve l’analisi del mercato e perché è importante?

Cos’è un’analisi di mercato? Si tratta di un’analisi approfondita del settore in cui l’attività opera o intende operare; include la comprensione del pubblico di riferimento, della concorrenza e delle opportunità di mercato.Vediamo in sintesi i motivi principali per cui è necessario svolgere un’analisi di mercato.

Conoscere clienti e bisogni : aiuterà a identificare opportunità di mercato e sviluppare prodotti e servizi che soddisfino le loro esigenze.

Conoscere la concorrenza : comprendere il posizionamento dei competitor così da differenziare l’attività e trovare nuovi sbocchi.

Identificare le opportunità di mercato : conoscere le tendenze del mercato e i cambiamenti nella domanda aiuterà a coglierne le insite opportunità posizionando la propria attività in modo strategico.

Gli step principali per svolgere l’analisi di mercato

Questo tipo di ricerca può essere condotta internamente, dall’azienda stessa o da una società terza specializzata in ricerche di mercato essendo un lavoro che richiede tempo (per ricercare e studiare le informazioni accuratamente).

Possiamo sintetizzare una serie di passaggi fondamentali da seguire per comprendere il mercato in cui si è presenti o si intende posizionarsi.

Definire l’obiettivo dell’analisi : prima di iniziare l’analisi di mercato, è importante determinare l’obiettivo dell’analisi e cosa si vuole ottenere. Identificare il pubblico di riferimento : conoscere il proprio pubblico di riferimento è fondamentale per l’analisi di mercato. Si possono raccogliere informazioni sul pubblico utilizzando sondaggi, interviste e altri metodi di ricerca. Analizzare la concorrenza : un’analisi della concorrenza è importante per comprendere il posizionamento dei concorrenti sul mercato e identificare le opportunità di mercato. Analizzare la domanda : conoscere la domanda sul mercato è fondamentale per identificare le opportunità di mercato. Analizzare l’offerta : include la valutazione dei prodotti e dei servizi offerti dai concorrenti e dalla propria attività. Analizzare le tendenze del mercato : questo passaggio è importante per identificare le opportunità di mercato e prevedere i cambiamenti futuri. Analizzare le opportunità di mercato : una volta che si è compreso il mercato, si possono identificare le opportunità di mercato e sviluppare una strategia per sfruttarle. Raccogliere i dati : la raccolta di dati affidabili è fondamentale per un’analisi di mercato precisa. Questo può includere la raccolta di dati primari (come sondaggi e interviste) e dati secondari (come rapporti di mercato e statistiche). Analizzare i dati : una volta raccolti i dati, è necessario analizzarli e trarre conclusioni. Questo può includere la creazione di diagrammi, tabelle e modelli per visualizzare i dati.

13 strumenti per una buona analisi di mercato

Una buona analisi richiede sforzo e competenza, per questo è necessario ricorrere a strumenti per svolgere questa attività in modo efficiente e preciso, come soluzioni salva vita. Ecco alcuni tool – che suggerisce Seedble – per svolgere analisi di mercato accurate per sé e per i suoi clienti:

SEMrush : offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui l’analisi della concorrenza, la scoperta di nuove opportunità di mercato e la verifica delle posizioni delle parole chiave. Prezzo : 3 pacchetti dai €119 ai €449 al mese + una versione gratis limitata a 10 ricerche al mese. La funzionalità per la ricerca di mercato ha un costo a parte di circa €200 euro al mese.

: 3 pacchetti dai €119 ai €449 al mese + una versione gratis limitata a 10 ricerche al mese. La funzionalità per la ricerca di mercato ha un costo a parte di circa €200 euro al mese. BuzzSumo : se vuoi scoprire i contenuti più condivisi e di tendenza per argomento, nonché identificare i leader di opinione e gli influencer del tuo mercato di riferimento questo è il tool perfetto per te. Prezzo : dalla versione base gratuita a pacchetti che arrivano a €299 mensili.

: dalla versione base gratuita a pacchetti che arrivano a €299 mensili. SimilarWeb : questo strumento ti permette di analizzare il traffico e le fonti di traffico dei siti web, nonché di identificare i concorrenti più forti. Prezzo : varie soluzioni in base alle necessità e una soluzione per PMI da €167 mensili.

: varie soluzioni in base alle necessità e una soluzione per PMI da €167 mensili. Google Analytics : tool gratuito, necessario per monitorare il traffico del proprio sito web e l’efficacia della strategia di marketing .

. Microsoft Clarity : altro strumento gratuito di analytics le cui principali caratteristiche sono la dashboard per panoramica generale su prestazioni e comportamento dei visitatori, mappe di calore eregistrazione della sessione utente sul sito web, rappresentando il complemento ideale per Google Analytics .

SparkToro : Una piattaforma di intelligence sui target, con funzionalità per l’analisi degli interessi e dei comportamenti dei consumatori. Prezzo : a partire dal pacchetto free fino a un massimo di €300 al mese.

: a partire dal pacchetto free fino a un massimo di €300 al mese. BrandMentions : Una piattaforma di monitoraggio del brand e dei social media, con funzionalità per l’analisi delle menzioni del brand online e delle conversazioni sui social media. Prezzo : da €99 al mese.

: da €99 al mese. SpyFu : Una piattaforma di ricerca e analisi delle parole chiave, con funzionalità per la ricerca della concorrenza e per l’analisi delle strategie di SEO e PPC. Prezzo : a partire dai €16 al mese

: a partire dai €16 al mese Google Forms : Un’applicazione – gratuita con un account Google – per la creazione di sondaggi e moduli, con funzionalità di condivisione e analisi dei risultati.

Google Trends : Uno strumento – gratuito con un account Google – per l’analisi delle tendenze di ricerca, con funzionalità per la visualizzazione dei dati di ricerca in tempo reale.

Think with Google : Una piattaforma gratuita di insight e di ricerca di mercato, con funzionalità per l’analisi dei trend di consumo e per la visualizzazione dei dati di ricerca.

Facebook Insights : Una piattaforma di analisi dei dati di Facebook, gratuito per i proprietari di pagine FB, con funzionalità per l’analisi delle prestazioni della pagina e dei post, delle demografie dei follower e delle interazioni degli utenti.

Temper : Una piattaforma di sondaggio per la valutazione dell’engagement e della soddisfazione dei dipendenti, con funzionalità per la raccolta e l’analisi dei dati. Prezzo: da 12€ al mese.

Conclusioni

La scelta del giusto strumento per l’analisi del mercato dipende dalle esigenze specifiche del tuo business. Tuttavia, i tool menzionati in questo articolo offrono una vasta gamma di funzionalità per aiutare a comprendere il mercato, i concorrenti e le opportunità di crescita.

Utilizzare questi strumenti può dare un grande vantaggio competitivo e aiutare a prendere decisioni ragionate per il successo a lungo termine del proprio business e riuscire a navigare con maggiore consapevolezza nel vasto oceano del mondo degli affari.