Great Place to work, premio di 2mila euro ai dipendenti

L'azienda festeggia i risultati di business 2022 premiando tutti i dipendenti a fine anno con una ricca gratifica: il risultato parte dall'ascolto.

Con un obiettivo di fatturato raggiunto, cosa fa in questi casi un’azienda di valore? Premia (anche) i dipendenti. Come? Con un bonus natalizio di 2mila euro. Succede in Great Place to Work Italia, che del resto è un’azienda il cui core business è proprio la misurazione del clima aziendale.

Il risultato, afferma Beniamino Bedusa, presidente della filiale italiana della company americana, «è frutto dell’impegno costante e della perseveranza delle persone che ogni giorno danno il meglio per la nostra impresa. È stato possibile certificare il risultato ottenuto grazie allo strumento più efficace che abbiamo a disposizione, ovvero l’ascolto delle opinioni dei collaboratori».

Fringe benefit e premi produzione agevolati 25 Novembre 2022 Per decidere in che modo premiare i dipendenti, Great Place to Work ha utilizzati dati della survey interna (applicando di fatto il metodo che viene praticato anche per realizzare i report sui migliori posti in cui lavorare).

Complice la congiuntura caratterizzata da inflazione alta e caro energia, dalla survey è emersa la necessità d’intervento rispetto alla leva economica. In realtà, l’azienda ha deciso che non ci sarà solo questo premio una tantum: «quando si lavora in un ambiente dove c’è rispetto e fiducia nelle relazioni tra le persone, vengono alimentati processi sani che portano ad un naturale aumento della motivazione, della partecipazione e dell’orgoglio nell’essere parte dell’azienda. In questo modo anche la spirale negativa innescata da inflazione, carovita e caro bollette fa un po’ meno paura».

La misurazione delle opinioni dei dipendenti sull’ambiente di lavoro vengono dunque portate avanti per capire le principali aree di miglioramento: «abbiamo puntato in primis sull’organizzazione, poi sui benefit aziendali e ora, invece, stiamo agendo sulla leva economica».

Great Place to work, fondata a San Francisco nel 1991, lavora in 97 paesi del mondo, analizzando oltre 10mila compagnie e realizzando poi le classifiche sulla qualità degli ambienti di lavoro (del mondo, dei diversi paesi) anche segmentandole (le migliori aziende per i giovani, piuttosto che per le donne).

I Best place to work Italia 2022?

fra le grandi imprese con oltre 500 dipendenti, sul podio Micron Semiconductor Italia, American Express Italia, AbbVie Italia;

imprese medio grandi (150 – 500 persone): Cisco System Italia, Bending Spoons, Saleforce;

medie imprese (50-150 dipendenti): Biogen Italia srl, Sidea Group srl, Insight Technology Solution;

piccole imprese fino a 50 dipendenti: Fluentify, Nebulab, Storeis.

I Best Workplaces for Women, ovvero gli ambienti lavorativi migliori per le donne in Italia, sono invece Sebach, American Express, AHK Italien. I posti maggiormente a misura di Millennials sono infine Bending Spoons, Sidea Group e Nebulab. I campioni del mondo? Dhl Express, Hilton, Cisco.