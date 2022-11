Piccole imprese B2B indietro nei pagamenti digitali, l’alternativa BNPL

I pagamenti offline sono ancora i più utilizzati dalle piccole imprese del B2B: i risultati dell'indagine Opyn e l'alternativa del Buy Now Pay Later.

Nelle piccole imprese del B2B sia le vendite sia i pagamenti avvengono soprattutto offline, anche se le più digitalizzate rappresentano un’eccezione. In tutti i casi, le vendite avvengono soprattutto sul mercato nazionale.

Opyn, Marketplace lending per il credito delle PMI 26 Settembre 2022 Sono alcuni dei dati che emergono da una ricerca Opyn, fintech specializzata nel lending per le imprese e nell’offerta della propria tecnologia as-a-service, sulle abitudini di pagamento delle imprese italiane operanti nel business to business (B2B).

Un settore che genera circa il 75% del fatturato di tutte le imprese presenti sul territorio nazionale.

Il report si basa sui risultati di un questionario a cui hanno risposto 554 fra fondatori e proprietari d’impresa, per lo più micro (53,4%) e piccole (28,7%).

Emerge che il 62% di queste vende soprattutto offline. Il trend, però si inverte fra le imprese maggiormente digitalizzate, che vendono soprattutto online (46%). Il 45% di chi vende B2B, sia online che offline, opera solo sul mercato nazionale: un dato che indica uno spazio di sviluppo ancora inesplorato per le aziende italiane.

Lo strumento di pagamento di gran lunga più diffuso (73% del campione) è ancora il bonifico bancario, seguito, a netta distanza (28%), dalla carta di credito/debito. Il bonifico in particolare registra una maggiore penetrazione nelle imprese attive soprattutto offline, che lavorano anche all’estero, con uno scontrino medio più alto (il 20% tra 5mila e 20mila euro, il 13% oltre i 30mila).

Come risparmiare con la carta di credito zero spese 23 Settembre 2022 La carta di credito registra una presenza più incisiva nelle aziende del commercio (in particolare food/beverage) sia online che offline, i cui clienti hanno una frequenza di acquisto elevata (42% più volte a settimana) e un ticket medio-basso (57% sotto i 500 euro). Tra le imprese che ricevono i pagamenti con carta, il 30% dichiara che il costo sostenuto sia inferiore all’1%, mentre il 24% stima tale percentuale tra 1% e 2%. Una quota rilevante del campione (35%) afferma di non sapere quale sia il costo sostenuto nel caso di pagamento del cliente con la carta.

Per quanto riguarda invece i sistemi di agevolazione dei pagamenti, il 31% degli intervistati dichiara di non proporre ai propri clienti alcun sistema di questo tipo e il 50% di offrire semplicemente la dilazione dei tempi. Gli altri sistemi (come loyalty programs, estensione della garanzia, consegna gratuita) sono impiegati soltanto da una minoranza (10%).

Compra ora, paghi dopo: occhio alle tutele con le rate del BNPL 31 Ottobre 2022 Anche in questo caso, è ampio il margine di sviluppo possibile per le micro e piccole imprese italiane, e va sottolineato che gli intervistati dichiarano di avere un grande interesse per i nuovi sistemi di Buy Now, Pay Later (BNPL). Infatti, a fronte di una descrizione di questo strumento, le reazioni del campione al concetto di BNPL applicato al B2B sono state positive: in una scala da 1 a 10 la media è pari a 6,9.

Il 51% degli intervistati ha dato un voto tra 8 e 10: un campione che si caratterizza per la concentrazione al Nord Italia (59%), una vendita prevalentemente offline (61%) e nazionale (54%), una clientela con frequenza di acquisto elevata (34% più volte a settimana) e con ticket medio-basso (43% sotto ai 1.000 euro), che paga principalmente con bonifico (72%) e a cui viene offerta come principale (e spesso unica) forma di agevolazione di pagamento la dilazione dei tempi.

“Abbiamo svolto quest’analisi perché volevamo conoscere meglio e ancora più da vicino le imprese che operano nel B2B nel nostro Paese – dichiara Greta Antonini, Chief Marketing & Communication Officer di Opyn. ­– Aziende che spesso passano inosservate, ma che costituiscono una parte fondamentale e solida del tessuto imprenditoriale italiano”.

“Si tratta per lo più di aziende di dimensioni molto ridotte che vogliono crescere ed evolvere, ma spesso non conoscono gli strumenti per farlo. Non è un caso che abbiano dimostrato un grande l’interesse per il Buy Now, Pay Later, che noi oggi stiamo intercettando grazie al nuovo prodotto Opyn Pay Later, che consente di pagare i prodotti o servizi che acquistano in tre rate fino a 60 giorni, senza alcun costo aggiuntivo. È il primo servizio di questo tipo in Italia rivolto al mercato B2B e soprattutto è un’offerta che va incontro alle esigenze reali delle imprese del B2B.”

Il profilo dell’intervistato tipo: il 53,4% è il fondatore o la fondatrice e l’attuale proprietario/a di una microimpresa (ovvero un’azienda con meno di 10 addetti), il 28,7% di una piccola impresa (tra 10 e 49 addetti) e il 17,9% di una media impresa (tra 50 e 249 addetti). Il 60% del campione ha un’età maggiore di 45 anni. Le imprese sono collocate in tutta Italia, operano per il 72% nel B2B e prevalentemente nel settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso (17,33%), in particolare nel mondo del food and beverage (che corrisponde al 28% delle imprese del commercio analizzate).