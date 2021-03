Banca Ifis: evoluzione digitale a sostegno di PMI e professionisti

Innovazione, leva efficace per potenziare la competitività: Banca Ifis offre soluzioni su misura in ambito factoring, leasing, lending e corporate finance.

Con l’obiettivo di supportare concretamente le imprese e le persone attraverso soluzioni bancarie e finanziarie d’eccellenza, Banca Ifis è protagonista di una costante evoluzione in chiave digitale che punta a semplificare, innovare e velocizzare i servizi messi a disposizione di PMI e professionisti.

Operatore di riferimento per tutti coloro che desiderano competere nel mondo imprenditoriale, Banca Ifis lavora costantemente per migliorare la competitività e offrire soluzioni su misura e risposte tempestive alle richieste che arrivano dalle aziende.

Il lancio del progetto Ifis4Business nel 2020 rappresenta il punto cardine di questa trasformazione digitale, iniziata nel 2016 con l’avvio del portale TiAnticipo (dedicato al mercato dei crediti certificati verso la PA) e destinata a completarsi nei prossimi anni, permettendo al Gruppo bancario di diventare uno dei maggiori punti di riferimento per quanto riguarda i servizi e i prodotti dedicati alle PMI.

Ifis4Business: online banking per imprese

Ifis4Business è l’ambizioso programma di transizione digitale sviluppato da Banca Ifis, avviato con il lancio dell’online banking dedicato alle imprese clienti. È una piattaforma di interazione con le aziende che ha l’obiettivo di innovare l’offerta di prodotti e servizi bancari, arrivando a una gestione digitale di tutta la clientela business grazie alla razionalizzazione di numerosi processi. Consapevole di come l’innovazione digitale rappresenti una leva competitiva per migliorare la user experience e agevolare l’accesso ai servizi da parte degli utenti, la Banca ha già integrato nuove soluzioni innovative in ottica factoring, supply chain e digital lending. A livello strategico, il portale «Ifis4Business» porterà a una completa gestione e vendita digitale di tutti i prodotti e servizi della Banca che offre anche soluzioni di credito specializzate in ambito leasing e corporate finance con una consolidata esperienza in vari settori: logistica e trasporti, medicale, agricolo, manifatturiero, edile e alimentare.

Factoring: anticipo credito per il business

Banca Ifis offre soluzioni di factoring volte a soddisfare le esigenze gestionali, finanziarie e assicurative delle imprese che hanno contratti di fornitura continuativi in ambito pubblico e privato. Semplificando l’anticipo del credito, il factoring del Gruppo è uno strumento finanziario particolarmente vantaggioso che può essere personalizzato sulle singole esigenze di business, indipendentemente dalla dimensione o dal settore merceologico. Le tecnologie digitali, inoltre, consentono di sottoscrivere la documentazione online e da remoto, garantendo la massima velocità. Le tipologie di factoring comprendono soluzioni pro solvendo, pro soluto, tutelate dal fondo di garanzia, di anticipo di crediti futuri, di acquisto a titolo definitivo e con opzione maturity.

Supply Chain: gestione fatture in remoto

Banca Ifis promuove la digitalizzazione e automatizzazione della Supply Chain, andando incontro al bisogno di semplificare la burocrazia e snellire processi operativi spesso macchinosi. Per la prima volta il vero protagonista del servizio finanziario digitale e strategico è il “debitore ceduto”, il cui ruolo acquista valore grazie alla collaborazione operativa con gli altri attori della filiera. Il portale per il Supply Chain Management è accessibile dalla sezione “Area Riservata” del sito Banca Ifis, in modalità interamente gratuita e gestibile da remoto. L’attivazione prevede il riconoscimento del cliente tramite videocall con il rilascio di una firma digitale. L’utente ha quindi accesso a una visione sempre aggiornata della propria situazione e dello stato dei pagamenti, e può monitorare tutte le fatture cedute dai propri fornitori e gestire in autonomia conferme o modifiche.

Digital lending a misura di PMI

Il servizio di digital lending promosso da Banca Ifis è pensato per supportare le PMI durante tutte le fasi della richiesta di credito, dall’istruttoria alla valutazione, fino all’erogazione del finanziamento. Attraverso la piattaforma le imprese possono richiedere e ottenere il mutuo garantito dal Fondo di Garanzia MCC in modalità completamente digitale, grazie a un ambiente innovativo, semplice e immediato. Il servizio si rivolge soprattutto alle Piccole e Medie Imprese che chiedono finanziamenti a medio-lungo termine, per sostenere i propri programmi d’investimento e far fronte alle necessità di liquidità correnti per acquisto scorte, pagamento fornitori e spese del personale, oltre che per eventuali esigenze di consolidamento delle loro passività.

“Per erogare finanziamenti online in maniera efficace c’è bisogno di ridisegnare profondamente tutti i processi e creare un ambiente a misura del cliente, semplice e immediato – spiega Raffaele Zingone, responsabile Direzione Centrale Affari di Banca Ifis.

Investiamo molto nella tecnologia perché è un elemento abilitante per trasmettere fiducia a chi chiede credito e uno strumento per essere vicini al cliente. Questo approccio, che mette al centro di tutte le nostre azioni l’imprenditore, vale per ogni canale, fisico e digitale. A prescindere dall’ambiente in cui siamo, dobbiamo fargli vivere la miglior esperienza possibile.”

Il Mutuo Garantito può essere richiesto in pochi step attraverso la piattaforma online di Banca Ifis: inserendo le informazioni necessarie è possibile scoprire se l’impresa è finanziabile, procedendo poi con la richiesta di finanziamento.