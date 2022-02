Prenotazione ticket Poste: come prendere appuntamento senza fare la fila

Come prenotare il ticket Poste con appuntamento allo sportello: guida passo dopo passo, con tutte le modalità per non fare la fila agli Uffici Postali.

Poter prenotare il turno alla Posta senza fare la fila è una possibilità offerta in oltre 3.000 Uffici Postali, dove è possibile effettuare una prenotazione del ticket allo sportello delle Poste scegliendo la data e l’orario preferito, direttamente da casa o dovunque ci si trovi, usando anche solo il cellulare. La funzionalità consente di risparmiare tempo e distribuire meglio le presenze negli uffici postali, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento in ottica anti Covid-19.

Come prenotare alla Posta senza fare la fila? La procedura è semplice e veloce, accessibile da vari canali: attraverso il sito Poste.it, utilizzando l’App Ufficio Postale oppure tramite WhatsApp.

Prenotazione ticket Poste

Riportiamo di seguito tutti i passaggi, con esempi pratici, per capire caso per caso come prenotare un ticket alla Posta.

Come prenotare in Posta senza fare la fila

Come funziona la prenotazione del ticket Poste Italiane? Dopo aver prenato il ticket delle Poste, attraverso il sito Poste.it, l’App Ufficio Postale o Whatsapp, si riceve un ticket con QR Code e una notifica sul proprio cellulare come promemoria.

Una volta giunti all’Ufficio Postale basterà avvicinare il QR Code della prenotazione all’erogatore dei biglietti, che rilascerà il ticket vero e proprio con il numero che verrà chiamato per accedere allo sportello nell’orario di prenotazione.

Prenotazione dal sito di Poste Italiane

Come prenotare un ticket alle Poste da PC?

Per prenotare il proprio turno alle Poste dal computer o telefono senza scaricare l’App, utilizzando quindi un semplice browser, basta andare sulla home page del sito di Poste Italiane e scrivere nella barra di ricerca la città, l’indirizzo oppure il CAP per trovare l’Ufficio Postale in cui ci si vuole recare.

Cliccando sulla lente di ingrandimento, si aprirà una pagina contenente la mappa di tutti gli uffici presenti nel luogo selezionato. L’Ufficio Postale può essere scelto cliccando direttamente sulla mappa in modo da visualizzare i dettagli, o anche dall’elenco riportato sotto. È anche possibile filtrare gli uffici postali in base ad alcune preferenze (distanza, giorni di apertura, tipologia di ufficio o servizi offerti). Gli Uffici Postali, presso i quali è possibile prenotare il ticket, sono quelli contraddistinti dalla sigla “PT“.

Una volta selezionato l’Ufficio Postale di interesse è possibile prenotare il turno, cliccando su “Prenota ticket”.

Quindi basta seguire le istruzioni per finalizzare la prenotazione, scegliendo l’operazione che si desidera effettuare allo sportello.

Bisogna poi scegliere data e orario e inserire il proprio indirizzo email dove ricevere il ticket.

A questo punto, cliccando su Prenota, dopo aver selezionato l’opzione “non sono un Robot” e aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy, viene generato il ticket della Posta con QR code.

Il ticket Poste viene inoltre inviato all’indirizzo email selezionato.

In caso di errore è possibile disdire il ticket prenotato, o dalla schermata precedente o cliccando sull’apposita opzione presente nell’email ricevuta.

Prenotazione tramite App Ufficio Postale

Come prenotare un ticket alla Posta tramite l’App Ufficio Postale di Poste Italiane? Per prenotare il proprio turno alle Poste mediante da smartphone o tablet il primo passo da compiere è scaricare l’App Ufficio Postale.

Inserendo la città, il CAP, un indirizzo o selezionando l’opzione che cerca gli uffici postali nelle proprie vicinanze, dando all’App l’accesso alla propria posizione e attivando il GPS, è possibile visualizzare sulla mappa gli Uffici Postali presenti sul territorio.

Una volta selezionato l’Ufficio Postale nella mappa, basta cliccare sul tasto “Prenota ticket” per prenotare un turno nelle ore successive o decidere di mettersi subito in coda.

A questo punto basta seguire le istruzioni sullo schermo e seguire gli step che sono del tutto simili a quelli previsti per il sito, per ottenere il proprio ticket digitale.

Dove trovo il ticket Poste prenotato?

Tutti i ticket prenotati sono visibili nella parte alta della schermata principale dell’App Ufficio Postale. Qui è possibile visualizzarne i dettagli e il QR code associato.

Posso annullare la prenotazione del ticket delle Poste?

Sì. Nella sezione in cui sono presenti i ticket prenotati è anche possibile, se necessario, annullare la prenotazione.

App Banco Posta

I titolari di un conto Banco Posta possono prenotare il proprio turno alla Posta anche dalla relativa App. Il procedimento è molto simile a quello dell’App Ufficio Postale:

dal menu laterale dell’App Banco Posta basta cliccare su “Appuntamenti e ticket”;

nella schermata successiva cliccare su “Prenota ticket”;

scegliere dalla mappa l’Ufficio Postale in cui ci si vuole prenotare;

cliccare sulla schermata con il simbolo del Calendario;

cliccare sul tasto “Prenota ticket”;

prenotare un turno nelle ore successive oppure, se disponibile, scegliere se mettersi subito in coda.

WhatsApp

Come prenotare alle Poste con WhatsApp?

Il ticket digitale delle Poste può essere richiesto tramite WhatsApp inviando un messaggio al numero 371/5003715.

Dopo aver memorizzare sullo smartphone il numero di Poste Italiane, bisogna avviare una chat con l’operatore virtuale di Poste Italiane e quindi scegliere tra le varie opzioni disponibili.

Anche con questo metodo, la ricerca dell’Ufficio Postale può avvenire mediante indirizzo o geolocalizzazione, condividendo la propria posizione in chat.

Prenotazione Ticket Poste per SPID

Come prenotare ticket Poste per SPID?

Per prenotare il turno al fine di richiedere il rilascio di una identità SPID, o meglio per attivare l’identità digitale PosteID effettuando il riconoscimento da parte di un operatore, basta effettuare la registrazione sul sito Posteid.poste.it e prenotare il proprio turno con le stesse modalità sopra descritte: attraverso il sito poste.it, dall’App Ufficio Postale oppure tramite Whatsapp al numero 371.5003715.

Ricordiamo che per attivare SPID è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido rilasciato dallo Stato italiano, la tessera sanitaria e fornire un numero di cellulare e un indirizzo e-mail, necessari per gestire in modo sicuro la propria identità digitale. Non viene invece richiesta la compilazione di alcun modulo.