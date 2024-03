Titoli di Stato, il Tesoro annuncia un nuovo collocamento

Il MEF ha dato mandato agli advisor per collocare un BTP€i a dieci anni con scadenza 15 maggio 2036, potrebbe slittare l'asta del 22 marzo.

In arrivo sul mercato un nuovo titolo di Stato a lunga scadenza. Non sono ancora state decise le date del collocamento, il ministero dell’Economia ha semplicemente annunciato di aver dato mandato al seguente pool di banche: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe e Société Générale Inv. Banking.

Titoli di Stato, vantaggi e rischi oggi 19 Febbraio 2024 E’ un BTP€i a dieci anni, buono poliennale indicizzato all’inflazione europea con esclusione dei prodotti a base di tabacco, avrà scadenza 15 maggio 2036.

Non ci sono altri dettagli, se non la consueta indicazione che la transazione, quindi l’operazione di collocamento vera e propria, verrà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Nel frattempo, l’asta BTP€i prevista per il 22 marzo potrebbe pertanto cancellata.

Il calendario delle emissioni di marzo, lo ricordiamo, prevede (oltre alla sopra citata asta di venerdì 22), una comunicazione collocamento BOT il 21 marzo, l’asta dei buoni ordinari del tesoro e il Regolamento di BTP short e BTP€i il 26 marzo, e infine il Regolamento BOT il 28 marzo.

Per quanto riguarda il mercato, lo spread viaggia su livelli molto bassi, nella seduta del 18 marzo è sceso sotto i 120 punti per la prima volta dal 2021.

La riduzione del differenziale con il Bund tedesco a dieci anni indica un buon momento per il sistema Italia, nel senso che il mercato non vede rischi sui nostri titoli di stato.