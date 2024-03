Tassi BCE si decide il 7 marzo ma i mutui sono già in calo

Il 7 marzo la BCE decide i nuovi tassi ma, anche se rimarranno invariati, la rata del mutuo continuerà a scendere: spieghiamo perché.

Giovedì 7 marzo si riunisce il consiglio direttivo della BCE (Banca Centrale Europea) per confermare (se non ridurre) i tassi d’interesse sui finanziamenti. Quasi certamente sarà mantenuto l’attuale costo del denaro, ormai arrivato al 4,5%.

Il mercato dei mutui sta però già da alcuni mesi incamerando gli effetti dell’inversione di politica monetaria, con la stretta che ha lasciato il posto ad una certa stabilità, ed i mutui in calo.

Gli Indici IRS ed Euribor per il calcolo della rata dei mutui fissi e variabili riflettono i prossimi tagli, attesi verosimilmente per giugno (con la prossima seduta del board BCE).

Conferma tassi BCE e calo mutui

Mutui: taglio dei tassi BCE atteso tra aprile e giugno 22 Febbraio 2024 Dopo 10 rialzi consecutivi ai tassi d’interesse, nelle ultime tre riunioni del consiglio direttivo la BCE ha lasciato invariati i tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali: 4,5%, 4,75% e 4%.

Resta di fondo la prudenza della presidente Christine Lagarde, secondo cui l’inflazione non è ancora stata sconfitta. Ed in effetti i rialzi di inizio 2024 ne danno conferma. L’inflazione nell’Eurozona è scesa a febbraio al 2,6% su base (era al 2,8% a gennaio) ma in maniera più contenuta delle previsioni.

Non solo: sebbene l’indice di base sui beni sia in lieve calo, la dinamica destagionalizzata per i servizi è risultata in risalita, attestandosi a 0,51%. Tradotto: la BCE dovrà mantenere una politica monetaria ancora piuttosto restrittiva, spostando l’obiettivo del taglio del tassi di interesse quanto meno ai prossimi mesi.

Ma il dado sembra comunque tratto. Insomma, si intravede l’uscita dal tunnel anche se ancora non ci siamo.

Mutuo fisso già in calo, variabile ad un bivio

Chi accende un nuovo mutuo ormai da mesi si sta rivolgendo ai finanziamenti ipotecari a tasso fisso ma il vero nodo resta quello dei mutui variabili. Negli ultimi due mesi la rata non è certo scesa ma almeno si è fermata, dopo un anno e mezzo di rincari mese su mese.

Tasso mutui in calo: stesso prezzo, casa più grande 29 Febbraio 2024 Probabilmente è difficile che si possa sperare in veri tagli, tanto più che per il 7 marzo ci si attende al massimo una conferma dei tassi BCE e non una riduzione. Gli effetti sul mercato dei mutui variabili, tra l’altro, non sono mai immediati ma necessitano di alcuni mesi per riflettersi sugli indici Euribor.

Vero è che ormai il mercato è già più “sereno” e ottimista da inizio 2024. Secondo l’ultimo bollettino ABI, l’Euribor a 3 mesi era pari al 3,91% di media a febbraio (-10 punti rispetto a ottobre 2023). L’IRS a 10 anni segnava in media 2,69% (-83 punti rispetto a ottobre).

Quando scenderanno i tassi sui mutui?

Sul costo dei nuovi finanziamenti gli analisti auspicano un ritorno ai livelli pre-crisi nel corso del 2025, ma è presto per parlare: le tensioni geopolitiche vecchie e nuove potrebbero riservare amare sorprese sui dati macro-economici, con effetto domino sull’inflazione e sui finanziamenti ipotecari (nonché sui prestiti a famiglie e imprese).

La rata del mutuo dovrebbe comunque iniziare a scendere da giugno, se l’Euribor anticiperà le mosse della BCE. Gli esperti dicono che l’Euribor potrebbe scendere al 3% entro fine 2024, per arrivare attorno al 2,6% entro giugno 2025.

I tassi sui nuovi finanziamenti

I migliori mutui per comprare casa a marzo 2024 5 Marzo 2024 Da inizio 2024 i nuovi mutui fissi sono proposti con tassi costantemente in calo (TAN al 2,8%), con un risparmio medio di 15 euro sulla rata mensile rispetto a gennaio.

Decisamente più costosi i mutui variabili, con un TAN al 4,6% su un finanziamento ipotecario “tipo”.

Il 90% delle famiglie sceglie il tasso fisso, con un’inversione di questa tendenza che non si verificherà prima di almeno un anno. L’alternativa per i vecchi mutuatari è la surroga, che finora ha interessato il 25% delle domanda complessiva di mutui 2024.