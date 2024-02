Tasso mutui in calo: stesso prezzo, casa più grande

Mutui fissi e variabili in calo, la discesa dei tassi rende il finanziamento ipotecario più ricco a parità di rata, comprando casa con una stanza in più.

In discesa costante il tasso Euribor per i mutui variabili. Dal picco di 4,16% dello scorso ottobre si è arrivati per l’indice a un anno al 3,609% di gennaio 2024, registrando a febbraio valori simili ma ancora oscillanti, in attesa delle prossime decisioni della BCE: Euribor 1 Mese a 3,8%, Euribor 3 Mesi a 3,9%, Euribor 6 Mesi a 3,9%, Euribor 1 Anno a 3,7%.

Entro fine anno i mutui variabili dovrebbero comunque attestarsi intorno al 3%. Trend analogo per il mutuo fisso (tra 2,5% e 2,8%), con impatto immediato anche sul mercato immobiliare.

Mutuo prima casa garantito: domande dal 1° febbraio 2024 30 Gennaio 2024 Il calo dei costi del mutuo ipotecario sta avendo come conseguenza un incremento dell’importo del finanziamento ottenibile, tanto che a parità di rata mensile aumentano le chance di acquistare un immobile più grande. Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi di TeleMutuo.it, la discesa dei tassi sta progressivamente “allargando la casa”, consentendo agli acquirenti italiani di puntare a case con in media una stanza in più.

Se a gennaio 2023 una rata mensile di 520 euro permetteva di accendere un mutuo fisso da 110mila euro con durata di 30 anni su un totale di 138mila euro, oggi a parità di condizioni il finanziamento medio concesso dalla banca è salito a 125mila euro con la medesima rata. Allo stesso prezzo, si ottengono 15mila euro in più.

Mutui: le migliori offerte di surroga di febbraio 2024 15 Febbraio 2024 Se ipotizziamo un valore medio di acquisto di una abitazione nelle maggiori città di circa 250.000 euro, è facile comprendere l’entità del beneficio economico legato alle aspettative sull’andamento dei tassi in Europa – ha spiegato Andrea Pennato, Amministratore Delegato di TeleMutuo.it.

Prendendo ad esempio Roma, il prezzo medio di vendita di un immobile si è attestato lo scorso anno a circa 3.400 euro al metro quadrato: con l’incremento di mutuo e a parità di rata mensile si può acquistare una casa più grande di 8 mq (di oltre 11 metri nel caso di un mutuo green per l’acquisto di abitazioni di Classe A, B o C).

I vantaggi non mancano anche a Milano e in altre città italiane, sebbene nel capoluogo lombardo l’incremento della dimensione della casa sia decisamente più contenuto a causa del costo medio degli immobili più alto.