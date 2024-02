Mutui: le migliori offerte di surroga di febbraio 2024

Sempre più famiglie ricorrono alle surroghe per abbassare la rata del mutuo: ecco le banche più convenienti e le migliori offerte di febbraio 2024.

La rinegoziazione del mutuo si sta rivelando sempre più spesso la soluzione più efficace per ridurre la rata mensile.

Cassazione: rimborso interessi sul mutuo variabile 2 Febbraio 2024 L’aumento dei tassi di interesse che ha caratterizzato il 2023, infatti, ha generato un aumento dei ricorsi alla surroga da parte delle famiglie, alla ricerca di migliori condizioni economiche. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline, nel 2024 la richiestaè aumentata passando dal 21,5% al 37,7%.

I tassi dei mutui nel 2024, in particolare, sono in calo per il mutuo fisso, ragion per cui le migliori offerte del momento si concentrano su questa tipologia, sia per le prime sottoscrizioni di mutuo sia per le surroghe.

I migliori mutui casa di febbraio 14 Febbraio 2024 È sempre MutuiOnline.it a offrire una selezione delle offerte di surroga a tasso fisso più convenienti a febbraio 2024. Prendendo in esame una surroga a tasso fisso relativa a un muto ventennale di 100mila euro, relativo all’acquisto di un immobile del valore di 200mila euro situato a Roma, l’elenco delle surroghe migliori comprende:

mutuo a Tasso Fisso Crédit Agricole Greenback a 532,34 euro al mese con TAN 2,55% e TAEG 2,65%;

Greenback a 532,34 euro al mese con TAN 2,55% e TAEG 2,65%; mutuo Domus Fisso Green Intesa Sanpaolo a 529,90 euro al mese con TAN2,50% e TAEG 2,66%;

a 529,90 euro al mese con TAN2,50% e TAEG 2,66%; mutuo Domus Fisso Intesa Sanpaolo a 559,62 euro al mese con TAN 3,10% e TAEG 3,27%;

mutuo a Tasso Fisso Crédit Agricole Greenback a € 559,62 al mese con TAN 3,10% e TAEG 3,28%;

mutuo a Tasso Fisso Online Surroga di Banca Sella a 567,20 euro al mese con TAN 3,25% e TAEG 3,40%.