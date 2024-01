Privatizzazione Poste: il Governo ha approvato il via libera

Privatizzazione di Poste Italiane: il Governo ha approvato lo schema di DPCM per l'alienazione di quote di partecipazione, resta però il controllo di Stato.

Approvato in Consiglio dei Ministri, in via preliminare, un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di partecipazioni statali.

Meloni: sì a privatizzazioni, incentivi auto e nuovi sussidi agli anziani 25 Gennaio 2024 Confermando le anticipazioni fornite alla vigilia del CdM dalla Premier Giorgia Meloni, l’esecutivo dà il via ad un processo di privatizzazioni delle partecipate con il quale si mira da un lato a far ecassa ma dall’altro a seguire una precisa linea strategica annunciata dalla stessa Meloni.

Nello specifico, con lo schema di DPCM approvato il 25 gennaio, il Governo ha definito i criteri per la cessione di una quota di partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Poste Italiane Spa.

Il provvedimento getta pertanto le base per un processo di alienazione di quote di partecipazioni pubbliche nel capitale di gruppi storici come Poste, aprendo la strada anche ad interessanti opportunità di investimento, come si evince tra le righe della nota di Palazzo Chigi pubblicata al termine del Consiglio dei Ministri:

Le modalità di alienazione tenderanno anche a favorire la tutela dell’azionariato diffuso e la stabilità dell’assetto proprietario.

Il Governo, comunque, sempre tramite decreto, conferma il mantenimento una partecipazione (anche indiretta) dello Stato in Poste, tale che ne assicuri il controllo pubblico.