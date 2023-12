RC Auto in aumento: i dati IVASS e la classifica per città

L'assicurazione auto si conferma più cara nel Centro Italia e nel Sud, le città in cui il premio è più caro sono Prato e Napoli, le più vantaggiose Enna e Potenza: dati IVASS.

In base alle rilevazioni IVASS, l’RC auto è in aumento del 7,9% annuo in termini nominali, mentre l’incremento reale è stato del 6,2%, con un premio medio del 388 euro. I dati di ottobre indicano un generale rialzo dei prezzi, in particolare nella prima metà dell’anno.

Non si registrano invece variazioni sensibili sui differenziali fra le diverse città: fra Aosta e Napoli resta un gap di 239 euro, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

Aumenti RC Auto: i dati IVASS

E’ la prima volta da dieci anni che si registra un rincaro medio anno su anno. Nell’ottobre del 2022 i prezzi era sostanzialmente rimasti stabili rispetto a quelli dell’anno precedente, nei due anni precedenti si registravano invece decrementi intorno al 5%. Il costo medio dell’assicurazione auto nel 2023 resta comunque al di sotto del picchi del 2014.

Le cifre più alte si pagano a Prato, 558 euro, Napoli, 555 euro, Caserta, 499 euro. Viceversa, le città in cui la RC auto è meno cara sono Enna, 277 euro, Potenza, 290 euro, Oristano, 291 euro, Aosta è al decimo posto 317 euro.

Quali sono i fattori che incidono sul prezzo della RC Auto 18 Agosto 2023 In media, il premio risulta più elevato al al Centro (424 euro) e al Sud (413 euro).

Per quanto riguarda le grandi città, Milano costa meno di Roma, 376 contro 435 euro di premio medio. Ancora più cara Firenze, 475 euro, Bologna ha un premio medio di 416 euro, livello molto vicino ai 417 euro di Torino, Palermo è più virtuosa della media italiana, con 370 euro, Bari è leggermente sopra, a 390 euro.

Gli aumenti più rilevanti su base annua riguardano Caltanissetta e Vercelli, +12% (premio medio rispettivamente a 342 euro e 315 euro), Milano e Roma, entrambe con un incremento del 10%. Incremento sopra il 9% ad Agrigento, Bergamo, Biella, Belluno, Brescia, Como, Monza, Mantova, Novara, Palermo, Pistoia, Siracusa, Torino, Treviso, Varese, Vicenza.

RC auto più cara: la top ten delle città

Concludiamo con la classifica delle dieci città in cui la RC auto è più cara e di quelle, invece, nelle quali i prezzi sono più bassi. Ecco dove si registrano i prezzi più alti:

Prato: 558 euro, +8,7%; Napoli: 555 euro, + 4,6%; Caserta: 499 euro, +5,5%; Pistoia: 483, +9,4%; Firenze: 475 euro, 7,9%; Massa Carrara: 472 euro, 8%; Lucca: 458 euro, 7,1%; Pisa: 450 euro, 7,9%; Genova: 442 euro, 8,1%; Roma: 435 euro, 10%.

Le dieci città meno care

Enna: 277 euro, +8,1%; Potenza: 290 euro, +4,3%; Oristano: 291 euro, + 6.4%; Campobasso: 307 euro, + 8,9%; Pordenone: 307 euro, +8,9%; Biella: 309 euro, +9,6%; Vercelli: 315 euro, + 12%; Gorizia: 316 euro, + 6,7%; Agrigento: 316 euro, +9,2%; Aosta: 317 euro, + 8,5%.

Le 10 città con i maggiori rincari RC Auto

Infine, la classifica delle dieci città in cui la RC auto è maggiormente rincarata dall’ottobre del 2022 all’ottobre del 2023:

Caltanissetta: +12%; Vercelli: +12%; Roma: +10%; Milano: +10%; Monza: +9,9%; Varese: +9,7%; Brescia: +9,7%; Torino: +9,6%; Biella: +9,6%; Belluno: +9,5%.