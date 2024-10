Il valore dell’assicurazione, evento in streaming il 10 ottobre: investimento e tutele a lungo termine

Come l’assicurazione può essere un solido strumento di protezione e investimento per il futuro di imprese e famiglie: evento in diretta streaming.

Il prossimo 10 ottobre 2024, la suggestiva Terrazza SACE a Milano farà da cornice alla seconda edizione de “Il valore dell’assicurazione“, l’evento organizzato da Wall Street Italia che mira ad approfondire il ruolo dell’assicurazione come strumento chiave non solo di protezione ma anche di investimento, consentendo di anticipare e di costruire il futuro.

Dunque, un’opportunità per esplorare le sfide e le opportunità che il settore offre nel contesto attuale.

Il valore dell’assicurazione 2024: dialogo aperto sul futuro

L’edizione 2024 de “Il valore dell’assicurazione” promette di essere un appuntamento di particolare interesse per professionisti e aziende che hanno necessità o intesse ad approfondire il ruolo dell’assicurazione nella costruzione di un futuro più sicuro e sostenibile.

Il convegno, peraltro, non sarà solo un’opportunità di riflessione ma si proporrà come una vera e propria piattaforma di dialogo tra i rappresentanti del settore pubblico e privato, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’assicurazione come strumento per il futuro.

Le discussioni saranno infatti orientate a comprendere le dinamiche in atto e a prepararsi alle sfide che ci attendono.

I temi al centro della discussione quest’anno sono di grande rilevanza e particolare attualità, anche in vista dei nuovi obblighi di assicurazione contro le catastrofi in capo alle imprese previsti dalla Manovra 2024 e che entreranno nel vivo da gennaio 2025.

I focus del programma 2024

Protezione : durante l’evento, si analizzerà il ruolo delle soluzioni assicurative come pilastro nella tutela di individui e aziende, consentendo una maggiore stabilità finanziaria e sicurezza.

: durante l’evento, si analizzerà il ruolo delle soluzioni assicurative come pilastro nella tutela di individui e aziende, consentendo una maggiore stabilità finanziaria e sicurezza. Longevity : si affronteranno poi le implicazioni dei cambiamenti demografici, con un’attenzione particolare alle esigenze di una popolazione che invecchia e alla necessità di pianificare adeguatamente il proprio futuro finanziario.

: si affronteranno poi le implicazioni dei cambiamenti demografici, con un’attenzione particolare alle esigenze di una popolazione che invecchia e alla necessità di pianificare adeguatamente il proprio futuro finanziario. Long Term Care: saranno infine esplorate le modalità di supporto e assistenza a lungo termine, un aspetto fondamentale in un’epoca in cui la longevità aumenta e le cure continuative diventano sempre più necessarie.

I partner, gli esperti e le presenze di spicco

Attraverso interventi di esperti e testimonianze dirette, i partecipanti potranno acquisire una prospettiva più chiara su come le soluzioni assicurative possano contribuire a una gestione sostenibile e serena della vita e del lavoro. L’evento vedrà anche la partecipazione di partner di spicco nel panorama assicurativo e finanziario italiano. Tra questi:

SACE : con il suo ruolo nel fornire soluzioni di protezione e supporto finanziario, in particolare a beneficio delle imprese italiane, SACE è un attore cruciale nell’accompagnare le aziende in una crescita sostenibile.

: con il suo ruolo nel fornire soluzioni di protezione e supporto finanziario, in particolare a beneficio delle imprese italiane, SACE è un attore cruciale nell’accompagnare le aziende in una crescita sostenibile. Generali : tr i protagonisti del settore assicurativo, Generali contribuisce alla protezione di privati e aziende, con una visione proiettata alla longevità e alla cura a lungo termine.

: tr i protagonisti del settore assicurativo, Generali contribuisce alla protezione di privati e aziende, con una visione proiettata alla longevità e alla cura a lungo termine. Banco BPM: tra le principali banche italiane, offre un ampio ventaglio di servizi finanziari che spaziano dal credito agli investimenti, ponendosi come punto di riferimento per imprese e famiglie.

Come seguire l’evento in streaming

Per chi desiderasse seguire l’evento in diretta streaming, è possibile collegarsi a questo link. Grazie alla trasmissione online, anche coloro che non potranno essere fisicamente presenti avranno l’opportunità di partecipare a questo importante momento di confronto.