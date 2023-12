Asta BTP 13 dicembre: calendario, titoli e rendimenti

In asta il 13 dicembre BTP a 3 e 7 anni: scheda dei titoli di Stato a medio lungo termine in emissione e calendario della sottoscrizione.

In emissione il 13 dicembre i nuovi Titoli di Stato a medio lungo periodo collocati dal Dipartimento del Tesoro fino a un importo massimo di 6 miliardi di euro. L’asta BTP è fissata per mercoledì 13 dicembre 2023, con regolamento pubblicato venerdì 15 dicembre. Il collocamento riguarda, rispettivamente, la 7a e la 9a tranche di un BTP a 7 anni (con scadenza 15 novembre 2030) e con tasso cedolare annuo del 4%, e di BTP a 3 anni (con scadenza 15 settembre 2026) con tasso cedolare annuo del 3,85%. Analizziamo di seguito i due titoli e riportiamo in dettaglio il calendario del collocamento. Indice Calendario asta BTP del 13 dicembre 2023 Titoli di Stato in collocamento Scheda BTP 3 Anni in emissione Scheda BTP 7 Anni in emissione Risultati ultime aste Titoli di Stato Prossime emissioni BTP Calendario asta BTP del 13 dicembre 2023 Il calendario MEF per la sottoscrizione dei BTP a 3 e 7 anni in asta il 13 dicembre 2023 prevede le seguenti date: prenotazione da parte del pubblico entro il 12 dicembre 2023;

da parte del pubblico entro il 12 dicembre 2023; presentazione domande in asta entro le ore 11,00 del 13 dicembre 2023;

entro le ore 11,00 del 13 dicembre 2023; presentazione domande asta supplementare entro le ore 15,30 del 14 dicembre 2023;

entro le ore 15,30 del 14 dicembre 2023; regolamento sottoscrizioni il 15 dicembre 2023. Titoli di Stato in collocamento Ecco i dettagli dei singoli titoli, in base alla tabella del Ministero allegata all’annuncio dell’asta. Scheda BTP 3 Anni in emissione Vita residua: in corso di emissione

20% Imp. asta suppl. (mln. €): 600,000 Scheda BTP 7 Anni in emissione Vita residua: in corso di emissione

20% Imp. asta suppl. (mln. €): 600,000 Risultati ultime aste Titoli di Stato Di seguito in tabella, riportiamo i risultati delle ultime aste di Titoli di Stato collocati:

