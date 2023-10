Mercato immobiliare: calano vendite e mutui

I dati del Notariato sull’andamento del mercato immobiliare nel primo semestre del 2023 mostrano un calo delle vendite e dei mutui per l’acquisto di una casa.

L’andamento del mercato immobiliare nel primo semestre del 2023 vede un sensibile calo sia delle compravendite sia dei mutui. A fornire un’analisi approfondita dello scenario corrente è il Consiglio Nazionale del Notariato attraverso i Dati statistici Notarili (DSN).

I dati statistici sull’andamento del mercato immobiliare italiano registrano la frenata delle compravendite (-8,7%) e dei mutui (-29,5%).

Mercato immobiliare di nuovo in crisi: i dati 2023

Compravendite immobiliari in calo: prezzi delle case troppo alti 18 Settembre 2023 Il Notariato mette in evidenza come nei primi sei mesi dell’anno si sia registrato in Italia un calo delle compravendite di abitazioni rispetto al 2022 (passando da 303.375 a 277.052), mentre per quanto riguarda i mutui per l’acquisto della casa la discesa è stata di quasi in terzo (29,5%).

Mutui crollati per gli over 36

Dietro la forte contrazione dei mutui immobiliari si cela ovviamente l’aumento dei tassi di interesse rispetto al 2022. Nel primo trimestre la diminuzione è stata pari al 25,9% per accentuarsi nel secondo con una calo del 32,6%.

Analizzando gli scaglioni per valore del capitale erogato, il dato peggiore lo si ha nella fascia 200.000 – 250.000 euro (-42%) mentre lo scaglione 50.000 – 100.000 euro quello superiore a 500.000 euro si riducono del 20%.

Il calo dei finanziamenti ipotecari ha coinvolto in misura minore gli under 36 (tutelati da agevolazioni) – la fascia 18-35 anni copre il 38,6% dei mutui concessi ed è scesa del 28,1% – mentre per le fasce di età più alte si para di decrescita a doppia cifra: per la fascia 66-75 anni, ad esempio, il calo è stato del 35,9%.

Il mercato delle surroghe segna un calo del 38,2% rispetto al 2022 per i tassi in crescita nel secondo semestre 2023 e il numero totale di atti, che crea forti scostamenti in fase di proiezione.

Grandi città: mercato in stallo

Il Notariato ha anche presentato una ricognizione che ha coinvolto alcune grandi città italiane: Roma, Milano, Napoli, Bari, Bologna, Torino, Palermo, Verona, Firenze.

Le transazioni immobiliari sono calate in modo generale, passando dal -8,4% di Milano al -9,6% di Roma, mentre focalizzando l’attenzione sui mutui la discesa ha toccato soprattutto Torino (-31,5%), Bologna (-30%) e Napoli (-31,4%).