Assicurazioni: arrivano le polizze WindTre

WindTre sbarca nel mercato assicurativo lanciando polizze destinate ai consumatori privati e alle famiglie, proponendo in particolare nuovi prodotti volti a proteggere la casa e il tempo libero.

Sempre più multiservice, dunque, WindTre crea un ramo dedicato ai prodotti assicurativi in partnership con l’agenzia assicurativa Wefox Insurtech, creando una piattaforma tecnologica per l’attivazione in negozio delle polizze in modo full digital.

I prodotti assicurativi offerti da WindTre Assicurazioni sono caratterizzati da livelli crescenti di garanzie per la protezione della casa e della famiglia (dalla copertura RC Terzi all’assistenza per la casa, dalla garanzia di rimborso delle bollette nel caso di perdita di lavoro o di infortunio grave alle coperture per i danni al fabbricato e al contenuto), più una soluzione pensata per tutelare i clienti anche durante i loro viaggi.

Con l’aggiunta dei nuovi servizi al nostro portfolio puntiamo a diventare il partner ideale dei nostri clienti, che possono vedere in noi un alleato affidabile e sicuro, fortemente radicato sul territorio grazie ai nostri store, ha spiegato Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Wind Tre.

Il passaggio ad una realtà sempre più multiservizio ci consente di posizionarci come il punto di riferimento delle famiglie.

L’offerta si compone di tre polizze per la protezione della casa, della famiglia e dei viaggi proposte in partnership con Net Insurance e Inter Partners Assistance.