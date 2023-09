Conti correnti e deposito con rendimenti in aumento: le offerte di settembre

Aumentano le offerte delle banche volte a proporre conti correnti con remunerazioni vantaggiose.

Nelle ultime settimane è aumentato il numero di banche che ha deciso di offrire conti correnti con remunerazioni vantaggiose: per alcune banche si arriva a interessi offerti fino al 4%.

Restano tuttavia i conti deposito quelli che fanno da differenza, con rendimenti in costante crescita (si arriva al 5%), offrendo l’opportunità di investire i propri risparmi bloccando per poco tempo il capitale, ma sempre più spesso anche senza vincoli.

Le offerte di settembre sui conti correnti

Tra le offerte di settembre spicca quella di Bbva, che ha raddoppiato il tasso di interesse dal 2 al 4% sul conto corrente a zero spese in Italia. La remunerazione, che è valida fino al 31 gennaio 2025 con accredito mensile degli interessi, si ottiene in assenza di saldo minimo e senza vincoli di permanenza.

Conti Corrente zero spese: i migliori del momento 21 Agosto 2023 Ibl Banca offre il 3,30% lordo ai nuovi clienti sempre per un anno e per importi fino a 50mila euro (con canone gratuito), con la formula ControCorrente, che anche dopo la fine della promozione continua a prevedere gli interessi, con un tasso variabile in base al saldo giornaliero e che arriva però fino ad un massimo dello 0,50%.

Se il Conto Widiba Start offre un tasso annuo lordo del 4%, Selfconto di Mediolanum accredita il 4% lordo annuo sulle somme vincolate a 6 mesi ai clienti che depositano lo stipendio.

Il conto di Fundstore, infine, offre una remunerazione sulla giacenza a un tasso annuale pari all’Euribor a 3 mesi meno lo 0,60%, quindi al 3,25%. Banca Progetto, infine, versa ai correntisti il 2,5%.

In tutti i casi, il rendimento netto si ottiene sottraendo da quello lordo l’aliquota del 26% che corrisponde all’imposizione fiscale.

Le offerte di settembre sui conti deposito

I migliori Conti Deposito di settembre 2023 4 Settembre 2023 È il conto deposito, in realtà, a garantire ancora maggiori possibilità di remunerazione e crescita dei risparmi, promettendo rendimenti consistenti sul denaro depositato in banca.

Così come per il conto corrente, tra l’altro, anche il conto deposito gode della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100mila euro.

Tra le offerte di settembre per i conti depoisto segnaliamo quella di Bbva che offre un rendimento lordo del 5% se si blocca il capitale per 12 mesi. Cherry Bank scende al 4,75%, così come Banca CF+, che per il conto deposito libero offre invece il 3,5%. Stesso rendimento per il conto deposito senza vincoli di Banca IBL e Banca Aidexa.

Questi aumenti rappresentano una leva per dirottare i piccoli risparmiatori verso i depositi, che nelle loro varie forme – secondo l’ABI – sono scesi ad agosto 2023 del 5,5% rispetto ad agosto 2022 per via della crisi economica che brucia i risparmi e riduce il potere d’acquisto dei redditi.