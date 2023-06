Mutui in rialzo con il nuovo aumento BCE: quanto sale la rata

Previsioni sul rialzo della rata dei mutui a tasso variabile con il nuovo aumento del costo del denaro stabilito dalla BCE.

Un ulteriore rialzo del costo del denaro di 25 punti base da parte della BCE porterebbe un significativo aumento della rata dei mutui a tasso variabile, tanto da generare un rincaro pari a quasi 275 euro rispetto all’inizio dello scorso anno.

Aumento tassi BCE: sale anche la rata

A fornire cifre e ipotesi concrete è Facile.it, che in previsione della nuova decisione della BCE ha effettuato alcune simulazioni per stimare l’incremento della rata del mutuo variabile, anche tenendo conto che, secondo le aspettative di mercato, il picco dell’Euribor potrebbe essere raggiunto a settembre.

Prendendo in considerazione un finanziamento a tasso variabile da 126mila euro con piano di restituzione in 25 anni, sottoscritto a gennaio 2022, la rata mensile di partenza pari a 456 euro arriverebbe fino a 713 euro a giugno 2023, mentre un ulteriore rialzo dello 0,25% porterebbe l’importo fino a 731 euro, il 60% in più rispetto a quello iniziale.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Dopo settembre, invece, dovrebbe finalmente verificarsi un’inversione di tendenza e i tassi potrebbero iniziare a calare: le quotazioni di giugno 2024, infatti, stimano l’Euribor a 3 mesi intorno al 3,42%.

I tassi BCE di giugno

In realtà, si attendono soprattutto i commenti della numero uno della Banca Centrale Europea, che potranno far intuire quali saranno le prossime decisioni di politica monetaria.

La conferenza stampa BCE è in programma per le 14.45.