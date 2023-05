Bond ENI a tasso fisso, cedola fino al 4,250%

Investire in Buoni del Tesoro tradizionali oppure in BTP Italia, Futura, Valore e Green: a confronto i rendimenti e le caratteristiche salienti.

Fintech Apple Conto Deposito con Apple Card: attesa in Italia Conto deposito Apple per utenti Apple Card: rendimento al 4,15% annuo e gestione via App a zero costi: come sottoscrivere Apple Savings e chi può farlo.

Strumenti finanziari Piani Individuali di Risparmio: guida ai PIR e ai rendimenti Piani Individuali di Risparmio (PIR) che investono nell’economa reale, guida completa: come funzionano, quanto rendono e come sottoscriverli.

Poste Italiane Come fare la ricarica PostePay Come si ricarica la PostePay in automatico, ma anche alle Poste o in tabaccheria: passaggi e documenti necessari.

Come risparmiare Come utilizzare carta di credito, debito e prepagata per risparmiare Un uso consapevole della carta di credito, debito o prepagata permette di risparmiare nel tempo: ecco i consigli per impostare uno schema di budget.