Quando scenderanno i tassi sui mutui: dati e stime

Analisi e previsioni sui tassi d'interesse per i mutui nel 2023 e nel 2024: i consigli sul tipo di mutuo che conviene accendere oggi per contenere la rara.

I tassi d’interesse sui mutui ipotecari sono ancora in salita costante, con i variabili ormai più costosi dei fissi. A maggio è inoltre previsto un nuovo rialzo del costo del denaro, dovuto all’ennesima decisione di stretta monetaria presa dalla BCE per contenere l’inflazione, con un impatto diretto sui finanziamenti ad imprese e famiglie, mutui casa compresi.

=> Calcolo mutuo online

Per la riunione del Consiglio direttivo della BCE in programma il 4 maggio, si attende un ulteriore aumento dei tassi d’interesse tra 25 e 50 punti base. Da qui, si può provare a tracciare una stima di breve periodo, con estrema prudenza su tutte le previsioni a lungo termine.

Quanto costano i mutui oggi?

Per un mutuo prima casa, oggi le banche applicano un tasso di interesse che va in media dal 3,3% al 3,8% per il fisso. Ci sono attualmente offerte che scendono anche al 2,9%. Per il tasso variabile, invece, si sfora la soglia del 4%. Anche ad aprile 2023, dunque, il tasso variabile applicato ai mutui è stato più alto del tasso fisso, che è ormai la scelta più frequente tra gli aspiranti mutuatari a causa degli aumenti dei tassi d’interesse stabiliti dalla BCE.

Considerando ulteriori aumenti previsti a maggio e forse anche a giugno, la rata di un mutuo a tasso variabile nel terzo trimestre 2023 potrebbe subire su base annua un aumento di oltre il 30% e, stimando un rincaro anche per il tasso fisso, a luglio un mutuo variabile costerebbe ancora di più (circa il 4%) rispetto al tasso fisso.

Quando inizieranno a scendere i tassi dei mutui?

Si prevede che i tassi d’interesse sui mutui si stabilizzeranno non prima del 2024, intorno al 3%, con un’inflazione ancora alta nei prossimi anni: 5,5% nel 2023 e 2,3% nel 2024. Tuttavia, queste sono solo ipotesi, poiché l’andamento dei tassi è deciso dalla BCE in base all’evoluzione dell’inflazione e dell’economia: i tassi di interesse sul costo del denaro si riflettono poi sui finanziamenti bancari, soprattutto sui mutui variabili indicizzati all’Euribor, legato a doppio nodo ai tassi BCE.

Mutui convenienti oggi: tasso fisso o variabile?

Attualmente, i mutui a tasso variabile sono più convenienti soltanto nel breve periodo. Per quelli a lungo termine, essi sono troppo influenzati dall’andamento del mercato e le previsioni future non sono molto positive, come abbiamo visto. I mutui a tasso fisso offrono invece maggiore sicurezza, anche se in genere costano di più; ad oggi però il trend si è invertito e dunque conviene puntare sul tasso fisso.

Mutui a tasso misto: meglio una soluzione ibrida?

Gli esperti suggeriscono di optare per mutui a tasso misto, come i mutui variabili con cap o i mutui a tasso variabile con opzione. Queste soluzioni offrono i vantaggi di entrambe le opzioni: la convenienza immediata del variabile, ma con un “paracadute” che limita l’aumento delle rate.