Risparmio e riuso traiano il noleggio a lungo termine anche per gli arredi della casa: a preferirlo sono soprattutto Millennials e Z.

Le generazioni Millennials e Z sono sempre più attratte dal noleggio a lungo termine per arredare casa, preferendo questa soluzione all’acquisto degli arredi. Una scelta che genera impatti positivi sia per il risparmio economico sia per la salute dell’ambiente.

Secondo l’Osservatorio Compass dedicato alla casa e all’arredamento, pubblicato in occasione del Salone del Mobile di Milano, i giovani sono i più interessati al noleggio a lungo termine per gli arredamenti e dietro questa preferenza si celano diversi motivi.

Il noleggio, in primis, è meno dispendioso dell'acquisto e si aggiunge al credito al consumo, che rappresenta una potente leva a sostegno del comparto dell'arredo.

Il noleggio a lungo termine per gli arredi, in particolare, diventa una soluzione efficace in caso di sistemazioni provvisorie ed emergenziali e di affitto, ma da non trascurare sono anche i vantaggi green: per il 18% dei giovani della Gen Z, infatti, il noleggio ha un impatto positivo in termini ambientali e di economia circolare.

Il noleggio a lungo termine è sempre più diffuso e richiesto dai giovani, i più attenti ai temi della sostenibilità e della sharing economy

Lo afferma Nicola de Cesare, Direttore Generale di Compass Rent. Negli ultimi anni questa tendenza si sta allargando anche al settore degli arredamenti e della tecnologia per la casa.