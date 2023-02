Classifica banche italiane più sicure: Credem sul podio

Banche e istituti di credito con il minor indice di rischiosità: ecco le 11 italiane più sicure secondo la BCE, alcune svettano anche la classifica UE.

La Banca Centrale Europea ha stilato la classifica degli istituti di credito più affidabili e, nella top 10, figurano anche due banche italiane: Credem e Mediolanum.

Credito Emiliano (Credem) risulta, per la BCE, l’istituto con Pillar 2 più basso (1%), attestandosi come il miglior parametro in Italia ed al primo posto in Europa tra le banche commerciali” (basso anche il Cet1, a 0,56%).

La classifica, aggiornata all’8 febbraio 2023, annovera in realtà oltre banche e, limitandoci a quelle italiane, ne troviamo diverse. Eccole in ordine di classificazione BCE in base al parametro di minore rischiosità Pillar 2 (P2R).

Credem Mediolanum Mediobanca Intesa Sanpaolo Finecobank Unicredit Cassa Centrale BPER Popolare di Sondrio Monte dei Paschi di Siena Iccrea Banca – Banche di Credito Cooperativo

Resta tuttavia il tema della prudenza sulla gestione di rischi e accantonamenti dal momento che i crediti deteriorati in pancia alle banche sono in aumento, soprattutto in alcuni portafogli come il credito al consumo.