Emissione nuovo BTP Green 2037

Un nuovo BTP Green 2037 presto in collocamento, il MEF ne ha annunciato l'emissione sindacata assieme al portafoglio di spesa per le emissioni 2024.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il collocamento di un nuovo BTP Green 30 ottobre 2037. L’operazione è affidata a BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, NatWest Markets e UniCredit.

L’emissione riguarda titoli di Stato italiani i cui proventi sono destinati in parte a finanziare incentivi fiscali di natura pubblica.

I Btp Green possono essere sottoscritti per un valore nominale minimo di 1.000 euro o suoi multipli.

BTP Green: come funziona

Il BTP Green è un Titolo di Stato a medio-lungo termine con cedola semestrale e rimborso del valore nominale a scadenza.

I proventi della sua emissione sono utilizzati dallo Stato in base ai criteri prefissati dal “Quadro di riferimento per l’emissione dei titoli di Stato Green” (Green Bond Framework – GBF), rispondenti alla Tassonomia UE per le attività sostenibili e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 delle Nazioni Unite.

Principali caratteristiche dei BTP Green

VALUTA Euro. SCADENZA > 10 anni. REMUNERAZIONE Cedole posticipate, semestrali ed eventuale scarto d’emissione. COLLOCAMENTO A discrezione del Tesoro e in base alle condizioni del mercato, i BTP Green verranno emessi tramite sindacato di collocamento o tramite asta marginale, con determinazione discrezionale di prezzo e quantità emessa. RIAPERTURE DEI TITOLI Tramite asta o sindacato di collocamento. DATA DI REGOLAMENTO La data di regolamento sul mercato primario dipende dalla tipologia di collocamento prescelto (normalmente, pari a due giorni se collocati tramite asta e cinque giorni se collocati tramite sindacato). Sul mercato secondario, invece, la data di regolamento è pari a due giorni, come per gli altri BTP. CONVENZIONI DI MERCATO Giorni effettivi/giorni effettivi per il calcolo del rendimento. MODALITÀ DI RIMBORSO Alla pari, in unica soluzione a scadenza.

Ripartizione spese ammissibili per categoria

Il portafoglio di spesa per le emissioni 2024, compresa la riapertura in asta del BTP Green 2031 di marzo scorso, vanno dagli 11,5 ai 13,5 miliardi di euro, con la seguente ripartizione:

Cat. 1 Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica ~ 1% Cat. 2 Efficienza energetica 48% – 53% Cat. 3 Trasporti 27% – 33% Cat. 4 Prevenzione e controllo dell’inquinamento ed economia circolare 7,5% – 8,5% Cat. 5 Tutela dell’ambiente e della diversità biologica 6,5% – 8,5% Cat. 6 Ricerca 4% – 5% Il peso delle spese è per la maggior parte concentrato nel 2023 e 2024 (86-95%). Il Rapporto su Allocazione e Impatto BTP Green 2024 sarà pubblicato nelle prossime settimane. Per altri dettagli sui BTP Green clicca qui