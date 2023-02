Mutuo casa al 100%: chi e come ottenerlo

Come ottenere un mutuo casa al 100%, quali banche lo offrono, come abbassare la rata a febbraio e quali spese recuperare con la dichiarazione dei redditi.

Quando si parla di mutuo 100%, finanziamento bancario di tipo ipotecario rapportato al valore di mercato dell’immobile, si tratta di un’eccezione rispetto al classico prestito fino all’80% del valore di perizia o prezzo di acquisto, fatta sempre più spesso negli ultimi anni per acquisto prima casa, tramite agevolazioni statali, in particolar modo coppie o giovani under 36 che accedono al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa.

A determinate condizioni, e a fronte di garanzie e interessi maggiori, tale mutuo viene concesso da alcune (rare) banche anche in caso di mutuo seconda casa.

Vediamo quando è possibile ottenere un mutuo 100%, prima casa e non solo, quando conviene, quali banche lo offrono, come abbassare la rata del mutuo a febbraio e quali spese del mutuo recuperare con la dichiarazione dei redditi.

Mutuo prima casa 100%: conviene?

Poter ottenere un mutuo 100% significa poter finanziare completamente l’acquisto dell’immobile, così da lasciare intatti i risparmi accumulati negli anni. Una strategia quanto mai necessaria in questo periodo caratterizzato da un aumento eccezionale del costo della vita, dal caro carburante, al caro energia, al rincaro dei prezzi su alimenti e non, fino ad arrivare all’aumento dei tassi di interesse. L’accensione di un mutuo 100% consente inoltre anche a chi a non dispone di un capitale iniziale di poter comprare casa.

L’aspetto da considerare tuttavia è che, chiedendo un importo maggiore, la rata del mutuo 100% sarà più alta del mutuo a copertura dell’80% o meno del valore dell’immobile. Le banche possono inoltre chiedere maggiori garanzie.

Mutuo 100% giovani: cos’è?

Il mutuo prima casa giovani è un’agevolazione riservata alle coppie in cui almeno uno dei due non abbia ancora compiuto i 36 anni di età che la Legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023. L’obiettivo di questa iniziativa del Governo è quello sbloccare il mercato dei mutui per i giovani con un ISEE medio-basso, fino a 40mila euro.

Mutuo prima casa 100% per under 36: come si ottiene?

Le giovani coppie accedono in via prioritaria al Fondo di Garanzia prima casa, valido anche in caso di richiesta di mutuo per acquisto e ristrutturazione della prima casa. Il Fondo – gestito dal Consap – offre una garanzia pubblica con controgaranzia dello Stato per un massimo del 50% della quota capitale e su un importo massimo di 250mila euro, ovvero fino all’80% per giovani e famiglie mono-genitoriali con ISEE fino a 40mila euro. A fronte di questa garanzia, le banche offrono la possibilità di accendere un mutuo ipotecario fino al 100% del valore dell’immobile.

Per ottenere l’agevolazione, l’immobile deve essere accatastato come residenziale (categoria A) e non deve essere di lusso. Oltre all’accesso al Fondo di Garanzia, l’agevolazione consiste:

nell’applicazione di un tasso calmierato , che non può essere superiore al TEGM (Tasso effettivo globale medio);

, che non può essere superiore al TEGM (Tasso effettivo globale medio); nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale;

nel riconoscimento di un credito d’imposta nel caso di acquisto dal costruttore con IVA;

nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui casa (acquisto, costruzione e ristrutturazione).

Mutuo 100% prima casa over 40: è possibile?

Per gli over 40 non esistono agevolazioni statali per l’acquisto/ristrutturazione di un’abitazione con mutuo ipotecario. Chi ha più di 36 anni, quindi per chiedere ed ottenere un mutuo prima casa dovrà poter dimostrare un reddito da stipendio/pensione fisso stabile, possibilmente un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La banca può inoltre chiedere ai genitori o altri soggetti terzi di fare da garanti con la banca per il rimborso del finanziamento in caso di insolvenza dell’intestatario del mutuo. In alcuni casi le banche possono chiedere in alternativa o in aggiunta l’iscrizione di una doppia ipoteca: sull’immobile acquistato e su un altro di proprietà dell’acquirente o del garante.

Difficilmente le banche concedono mutui 100% a coloro che non hanno diritto alla garanzia statale. Tuttavia le banche non hanno vincoli di legge circa la percentuale di mutuo che possono erogare, quindi ottenere un mutuo 100% prima casa per un over 40 è possibile se non ha debiti precedenti, non ha prestato fideiussioni e ha un reddito mensile notevolmente più alto del valore della rata, la banca potrebbe comunque concedere un mutuo al 100%. Una posizione molto forte, ad esempio, è quella di chi richiede un mutuo con rata pari al 10% del valore delle sue entrate mensili.

Mutui al 100%: quali banche?

A concedere mutui al 100%, con l’attivazione del Fondo di garanzia per i mutui prima casa, sono banche come Credem, Credit Agricole, UniCredit, Banca popolare pugliese, Intesa SanPaolo, Ing, BCC, CheBanca!, BNL e molte altre. Si tratta di mutui che possono essere stipulati sia con la formula a tasso fisso che con quella a tasso variabile.

Mutuo prima casa quanto si recupera sul 730?

Nella dichiarazione dei redditi è possibile recuperare gli interessi passivi del mutuo prima casa grazie alla detrazione al 19%. Si possono portare inoltre in detrazione anche i costi dell’istruttoria e della perizia bancaria, le imposte pagate sul mutuo e il costo del notaio per la stipula del mutuo (escluso il costo dell’atto di compravendita), fino ad un massimo di 4.000 euro. Il tutto a patto che il mutuo prima casa sia intestato al beneficiario delle agevolazioni fiscali.

Nel modello 730 il bonus under 36 va indicato nella colonna 2, rigo G8. Nel modello Redditi PF nella colonna 2, rigo CR13.

Aumento tassi BCE quali conseguenze sui mutui?

La Banca Centrale Europea (BCE) ha aumentato i tassi di interesse di un ulteriore 0,50%, con l’obiettivo di ridurre l’inflazione. Le conseguenze sui mutui si fanno sentire su quelli a tasso variabile che oggi hanno una rata più pesante del 43% rispetto a quella di un anno fa.

In caso di nuova accensione del mutuo, gli effetti degli aumenti della BCE si fanno, ovviamente, sentire anche in caso di tasso fisso. L’Euribor, indice di riferimento per i mutui a tasso variabile è passato dal -0,5% al 2,4% in appena nove mesi, ma anche l’Eurirs, utilizzato per il tasso fisso, dallo 0,5% al 2,5% per la scadenza a 25 anni.

Quindi, ad esempio, se la rata di un mutuo a tasso variabile, sottoscritto a gennaio 2022 per un importo di 125 mila euro da restituire in 25 anni, era inizialmente di 45o euro circa, oggi per lo stesso mutuo, a fronte degli aumenti decisi dalla Banca Centrale Europea, si paga una rata di 619 euro, che nei prossimi mesi dovrebbe ulteriormente salire a 653 euro.

Mutuo come abbassare rata a febbraio?

Per ridurre la rata di febbraio del mutuo e quelle future, mettendosi al riparo da futuri rincari è possibile ricorrere ad una surroga o rinegoziazione obbligatoria del mutuo. Quest’ultima possibilità deve essere consentita dalla banca anche se non ci sono clausole in questo senso nel contratto di mutuo, ai sensi dell’ultima Manovra.

Si tratta di operazioni che non hanno costi e consentono di scegliere mutui con condizioni migliori rispetto all’attuale. Importante, prima di qualsiasi decisione, è fare un confronto accurato tra le diverse proposte delle banche, ma anche valutare a che punto del piano di ammortamento è il proprio mutuo.

Questo perché la maggior parte della banche utilizza piani di ammortamento alla francese, in cui il primo periodo la rata è composta per lo più dalla quota interessi, poi con il tempo la proporzione si inverte e inizia a prevalere la quota capitale. Se il proprio mutuo è in questa seconda fase, l’impatto dei rincari non incide significativamente sulla rata e potrebbe convenire rimanere con il mutuo attuale (in caso di surroga il piano di ammortamento riparte da zero).