Offerta Supersmart di Poste Italiane: interessi al 3,5%

Offerte Supersmart Premium di Poste Italiane per piccoli risparmiatori, interessi fino al 3,5% sui nuovi versamenti: come aderire.

La nuova Offerta Supersmart Premium 270 giorni, attivabile dal 18 luglio al 6 settembre 2023, offre il 3,50% di interesse lordo a scadenza sulla nuova liquidità accantonata.

Con questa offerta, rinnovata a cadenza periodica da Poste Italiane con differente durata del vincolo (in questo caso 270 giorni) e percentuale di interesse (al momento è al 3,50% lordo), permette in ogni caso di ottenere a scadenza un rendimento certo.

Vediamo come funziona e come attivare l’Offerta Supersmart Premium, soluzione interessante per chi vuole evitare di lasciare i risparmi fermi sul conto senza alcun rendimento.

Supersmart di Poste Italiane: in cosa consiste

L’offerta Supersmart di Poste Italiane consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart e l’accantonamento, una volta portato a scadenza, consente di ottenere un tasso di interesse più elevato rispetto al Tasso Base del Libretto Smart.

Possono aderire all’Offerta Supersmart esclusivamente i titolari di Libretto Smart e gli intestatari delle Somme Accantonate sono i medesimi del Libretto Smart su cui è attivata l’offerta (massimo 4).

Come funziona l’offerta Supersmart di Poste

Sulle somme accantonate portate a scadenza è riconosciuto un tasso di interesse annuo lordo maggiore rispetto al Tasso Base del Libretto Smart, differenziato in funzione della durata di ciascun accantonamento. Sull’importo degli accantonamenti disattivati in anticipo, invece, viene riconosciuto il Tasso Base pro tempore vigente applicato al Libretto Smart a decorrere dalla data di attivazione dell’accantonamento.

C’è da sottolineare che le Somme Accantonate sono senza spese o commissioni di attivazione, disattivazione e gestione e sono soggette esclusivamente agli oneri di natura fiscale. E’ possibile aderire all’Offerta Supersmart attivando gli accantonamenti presso:

uffici postali

online tramite il servizio Risparmio Postale online (RPOL) su poste.it o tramite l’App BancoPosta, per chi ha attivato le funzionalità dispositive.

Offerta Supersmart Premium 270 giorni

L’Offerta Supersmart Premium 270 giorni è dedicata ai titolari del Libretto Smart e con sottoscrizione entro il 6 settembre 2023 permette di ottenere un tasso del 3,50% annuo lordo a scadenza sulla nuova liquidità accantonata su tutti i libretti di risparmio postale e/o conti correnti postali con la stessa intestazione del Libretto Smart (è anche possibile trasferire poi tali somme sul Libretto Smart tramite girofondo), attraverso le seguenti modalità:

Bonifico bancario,

Assegni bancari e circolari,

Accredito di stipendi e pensioni.

Come aderire all’offerta?

Per chi ha un Libretto Smart, occorre versare nuove somme (secondo le modalità indicate) e attivare l’offerta per ottenere il 3,5% annuo lordo a scadenza sulla nuova liquidità accantonata.

a scadenza sulla accantonata. Per chi non ha un libretto Smart, invece, occorre prima aprirlo in ufficio postale oppure online su poste.it e in App BancoPosta e poi procedere come sopra.

Offerta Supersmart 360 giorni

L’Offerta Supersmart 360 giorni si attiva nello stesso modo e si basa sul medesimo meccanismo. La differenza è nella sua durata (360 giorni) e nel rendimento: prevede un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1,5%. Come l’altra offerta, è attivabile da poste.it, app BancoPosta e in ufficio postale senza costi né commissioni.

Offerta Supersmart Rinnova 365 giorni

Dedicata ai titolari di un Libretto Smart con uno o più accantonamenti relativi Offerte Supersmart Premium 270 giorni e Premium 300 giorni scaduti dal 15 giugno 2023, ha una durata di 365 giorni ed offre un tasso del 3%.

Quanti accantonamenti si possono fare?

E’ previsto un numero massimo di accantonamenti giornalieri e per offerta, indicati sempre nel Foglio Informativo. Per ciascuna offerta, l’importo minimo e massimo dell’accantonamento viene indicato sempre nel Foglio Informativo del Libretto Smart pro tempore vigente.

Quando si incassa il rendimento maturato?

Gli interessi sulle somme accantonate mantenute per la durata prescelta sono liquidati alla scadenza dell’accantonamento, al netto della ritenuta fiscale. Nel caso in cui il giorno della scadenza coincida con un giorno festivo, gli interessi maturati sull’accantonamento sono resi disponibili sul Libretto il giorno lavorativo “postale” successivo.

Gli interessi sulle somme sbloccate prima vengono capitalizzati al 31/12 dell’anno in cui è stata disposta la disattivazione e sono liquidati in sede di liquidazione di fine anno assieme agli interessi sul Libretto Smart o in sede di chiusura del Libretto Smart, al netto della ritenuta fiscale.

L’accantonamento decorre dal giorno di attivazione (incluso) al giorno di scadenza (escluso) o al giorno di disattivazione (escluso). Le somme accantonate tornano nuovamente disponibili sul Libretto Smart il giorno della scadenza dell’accantonamento o della disattivazione anticipata dello stesso.

In qualsiasi momento e gratuitamente, l’intestatario del Libretto Smart può visualizzare online – tramite il servizio Risparmio Postale online (RPOL) su poste.it e tramite l’App BancoPosta – e/o richiedere presso qualsiasi ufficio postale, il dettaglio degli accantonamenti in essere e di quelli scaduti o disattivati.

Come disattivare offerta

Si può disattivare prima della naturale scadenza gli accantonamenti precedentemente attivati, esclusivamente per l’importo totale del singolo accantonamento. È possibile disattivare un accantonamento dal giorno lavorativo “postale” successivo a quello di attivazione.

Pro e contro dell’Offerta Supersmart

Investire i propri risparmi scegliendo l’offerta Supersmart di Poste è una soluzione che deve essere valutata caso per caso, come per tutte le idee di investimento che oggigiorno si trovano sul mercato. C’è da dire che tale offerta non è rivolta a tutti ma soltanto a coloro che apporteranno somme e nuova liquidità. Quindi è ideale per chi ha denaro da investire.

Ovviamente il rendimento che si ottiene non riguarda cifre stellari, quindi per chi volesse ottenere molto il consiglio è puntare di più e altrove. I prodotti di risparmio che fornisce Poste Italiane sono pensate per i piccoli risparmiatori. A questo link è possibile simulare il rendimento delle somme accantonate.

Detto questo, è anche bene tenere a mente che oggi non conviene tenere i soldi sui conti considerando che inflazione e caro vita stanno erodendo i risparmi degli italiani.