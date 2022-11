Gruppo Nobis, tutela contro tutti i rischi comuni dell’impresa

Il gruppo propone polizze flessibili proteggendo imprese e professionisti da incertezze e rischi: intervista al fondatore e presidente, Alberto Di Tanno.

Neppure una pandemia, una guerra, una crisi internazionale dei costi dell’energia ed un’impennata inflazionistica da record storico riescono a scoraggiare chi ha saputo costruirsi una solida base e riesce a mettere in atto con grande rapidità strategie di business che si adattano ai cambiamenti di mercato.

I casi esemplari non mancano, neppure in Italia. Uno di questi è Gruppo Nobis, nato a Torino nel 2008 e inizialmente focalizzato sul settore assicurativo nei comparti automotive e mobilità, oggi attivo sul mercato con un’offerta completa che comprende rami vita, risparmio, previdenza integrativa, turismo e viaggi, salute, casa e assistenza. Disponibile anche un’offerta dedicata per imprese e professionisti.

In crescita costante nel corso dell’ultimi triennio, Gruppo Nobis prevede di chiudere l’anno con una raccolta premi di 450 milioni di euro, dando seguito ad un trend che conferma il percorso di crescita intrapreso, che ha portato ad un incremento a due cifre dell’utile consolidato (pari a 11,9 milioni).

Quali sono i segreti del successo di Gruppo Nobis? Da un lato la propositività e l’elasticità che hanno permesso di siglare partnership strategiche, dall’altro l’offerta su misura per PMI italiane, oggi maggiormente reattive ai rischi e alle incertezze e più propense a tutelarsi contro gli impatti negativi sull’attività d’impresa, anche alla luce di una maggiore vulnerabilità finanziaria. Un altro punto di forza di Gruppo Nobis è l’offerta di polizze flessibili, che permettono di aggiornare le coperture.

Il Settimanale di PMI.it ha intervistato Alberto Di Tanno, cavaliere della Repubblica, fondatore ed attuale presidente del gruppo che vanta, come visto, risultati di tutto rispetto in un momento storico di particolare complessità, collocandosi nella top 20 degli operatori per tutti i principali rami assicurativi, operando tramite agenzie e broker di assicurazione, case automobilistiche, realtà finanziarie, concessionarie e canale travel insurance.

Per conoscere i trend del mercato assicurativo e le nuove esigenze delle piccole e medie imprese italiane, leggi l’approfondimento editoriale, pubblicato sul nostro Settimanale.