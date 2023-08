Quanto vale un Buono Fruttifero Postale oggi e alla data prescelta: ecco come calcolare online e in tempo reale il suo rendimento.

Strumenti di risparmio molto apprezzati dagli italiani, i buoni postali fruttiferi sono dei prodotti finanziari considerati sicuri in quanto emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano. Inoltre godono di una tassazione agevolata, nessun costo per l’acquisto e rimborso del capitale maggiorato degli interessi.

Vediamo come ci calcola il loro valore investendo oggi o chiedendone il rimborso anticipato se abbiamo già investito.

Buoni postali: come si calcola il valore effettivo

Buoni fruttiferi postali: come risparmiare per il presente e il futuro 26 Giugno 2023 Come funzionano? Tramite i BFP si possono investire i propri risparmi acquistando titoli di credito, ovvero contratti che prevedono il rimborso del capitale a scadenza, rivalutato di un certo rendimento in base al prodotto sottoscritto. Tradotto: si bloccano i soldi investiti per un certo tempo ma è possibile ottenerne il rimborso in ogni momento.

Attenzione però: gli interessi maturati si ottengono dopo alcuni mesi/anni dalla sottoscrizione. Si tratta infatti di investimenti di lungo termine, da un minimo di 4 fino a un massimo di 20 anni. Per ottenere il massimo rendimento possibile conviene tenere i buoni fino alla scadenza, altrimenti si perde parte o tutta la quota interessi.

Il prodotto classico è il buono fruttifero postale ordinario, con durata 20 anni e rendimento fisso crescente maggiorato ogni anno. Gli interessi quindi vengono riconosciuti già dopo il primo anno dalla sottoscrizione, dopodiché sono garantiti ogni biennio, mentre il pagamento avviene soltanto al momento del rimborso.

Come calcolare il rendimento di un buono

Come calcolare il rendimento di un buono postale? Questa è la domanda classica che spesso ci si pone. Facciamo un esempio usando lo strumento per il calcolo dei rendimenti dei buoni postali messo a punto da Poste Italiane. Il calcolatore è molto semplice: basta inserire l’importo che si vorrebbe sottoscrivere e la durata dell’investimento.

Esempio – Ipotizziamo un importo di mille euro e una durata a breve-medio termine. Selezionando su Simula vengono poi riportati i valori di rimborso netto dei Buoni coerenti con la durata scelta e l’importo inserito.

Come conoscere il valore di un Buono Postale

Con lo stesso servizio è possibile conoscere il valoro del proprio buono in tempo reale, indicando la data nella quale si pensa di sbloccarlo.

Facendo un esempio di un Buono Minori da 5mila euro per un bambino appena nato, alla sua maggiore età il suo valore sarà il seguente:

Come sottoscrivere e riscuotere i buoni fruttiferi postali

Per sottoscrivere i buoni fruttiferi postali basta recarsi presso un qualsiasi ufficio postale, altrimenti l’operazione può essere effettuata anche online, basta essere titolari di un Libretto Smart e attivare la funzione di Risparmio Postale online.

Per i Buoni cartacei il rimborso avviene in ogni momento con un valore pari all’ammontare del Buono, mentre per quelli dematerializzati il rimborso può essere ricevuto in un’unica soluzione oppure in pagamenti a rate di pari importo a partire da 50 euro e relativi multipli.