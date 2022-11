Mercati dei capitali: un Osservatorio sulla finanza alternativa

Commercialisti, Bankitalia, Consob, Assogestioni, Borsa italiana ed ELITE uniti per avvicinare le PMI al mercato dei capitali e alla finanza alternativa.

Dialogo istituzionale per stimolare l’accesso ai finanziamento da parte delle imprese, normative efficaci per avvicinare le aziende al mercato dei capitali, analisi degli strumenti di finanza alternativa, best practice: sono gli obiettivi del nuovo Osservatorio sul Mercato dei capitali italiani ed esteri, istituito dal Consiglio nazionale dei Commercialisti e insediatosi giovedì 3 novembre presso la sede di Borsa Italiana, in Piazza Affari a Milano. Ne fanno parte Banca d’Italia, Consob, Assogestioni, Borsa italiana ed ELITE, parte del gruppo Euronext.

Attraverso l’Osservatorio i commercialisti si propongono come collegamento tra sistema delle imprese e legislatore, elaborando documenti e promuovendo sinergie fra aziende, professionisti, università, istituzioni finanziarie.

L’iniziativa è stata fortemente voluta da Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, e dal Consigliere nazionale delegato alla Finanza Antonio Repaci.

Finanza alternativa per le PMI: i trend 2022 8 Febbraio 2022 «Negli ultimi anni – spiega de Nuccio – importanti innovazioni normative sono state introdotte con lo scopo di promuovere e stimolare l’accesso da parte delle imprese ad un mercato del credito complementare a quello bancario e di incentivare il processo di investimento e di capitalizzazione delle aziende».

In questo contesto, l’Osservatorio ha anche «il fine di approfondire lo studio degli strumenti di finanza alternativa che negli ultimi anni hanno consentito al sistema imprenditoriale di accompagnare progetti di crescita dimensionale, integrando l’apporto finanziario fornito dal sistema creditizio. Si avrà modo di avere una panoramica sui tipi di operazioni finanziarie, sulla loro entità e di seguire gli sviluppi dell’uso della finanza complementare da parte delle PMI del territorio».

Coordinatore scientifico è Maurizio Dallocchio, professore ordinario di Finanza aziendale alla Bocconi. Nell’Osservatorio siederanno anche Barbara Lunghi, Head of Listing Sales Italy, Borsa italiana – Euronext, Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite, Euronext, Renato Maviglia, Responsabile Ufficio Prospetti equity e IPO di Consob, Massimo Menchini, Direttore affari istituzionali di Assogestioni, Dimitri Romessis, Corporate governance advisor di Assogestioni, Tommaso Perez, Direttore del dipartimento mercati e sistemi di pagamento di Banca d’Italia, Giuseppe Puttini, commercialista dell’Ordine di Napoli, coordinatore dell’Osservatorio, e i commercialisti Gianluca Fedele, Enrico Gaia, Christian Lamonaca, Donatella Vitanza.