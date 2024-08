CdP: credito ai progetti delle PMI tramite banca Intesa Sanpaolo

Accordo tra CDP e Intesa Sanpaolo per favorire nuovi investimenti di PMI e Mid-Cap italiane, con ripercussioni positive in ambito occupazionale.

Sostenere l’accesso al credito e l’espansione di micro, piccole e medie imprese italiane, grazie a un plafond di un miliardo di euro per favorire la crescita del territorio e dei livelli occupazionali. Con questo obiettivo prende il via il nuovo programma di finanziamenti sbloccati in seguito all’accordo stipulato tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Intesa Sanpaolo.

L’intsa mira a favore il sistema imprenditoriale nazionale, tramite’erogazione di prestiti a PMI e Mid-Cap fino a 25 milioni per singolo progetto, con durata fino a 18 anni.

L’operazione, che si inserisce nell’ambito dell’ampia collaborazione fra le due istituzioni, prevede lo stanziamento di risorse da destinare a investimenti da realizzare o in corso di realizzazione, con il fine di rafforzare le principali filiere produttive nazionali.

I fondi possono essere impiegati anche per coprire le spese per immobilizzazioni materiali o immateriali o per esigenze di capitale circolante. Si prevede, pertantp, un rilevante impatto sui livelli di occupazione.

La collaborazione tra le due istituzioni ha mobilitato fino ad oggi quasi 4 miliardi a favore del sistema imprenditoriale nazionale.