Nuovo Standard per la Finanza Sostenibile delle PMI

Uno strumento per PMI e attori della finanza sostenibile volto a semplificare la burocrazia e potenziare l'accesso ai finanziamenti ESG.

La Piattaforma sulla Finanza Sostenibile (PSF) dell’Unione Europea ha messo a punto un nuovo standard dedicato alle PMI per snellire la burocrazia e grazie a strumenti di valutazione tarati sulle aziende di media e piccola dimensione.

La tassonomia UE, ossia lo strumento ordinario per accedere alla finanza sostenibile, non è infatti adatto per le le PMI, che quindi fanno maggior fatica a misurare le buone pratiche ed accedere a finanziamenti legati ai criteri ESG. (Environment, Social, Governance).

Finanziamenti SG: lo standard per le PMI

Il nuovo standard è rivolto agli attori della finanza sostenibile per semplificare le procedure che consentono di classificare i prestiti e rendere più semplici le attività di reportistica. Per adesso è limitato al cambiamenti climatico ed elenca le attività indicate nell’atto delegato sul clima della Tassonomia UE (o che ancora non sono incluse ma potrebbero essere considerate in futuro), le imprese che vantano certificazioni su tali azioni e gli investimenti che consentono di raggiungere gli obiettivi green.

Finanza sostenibile per la transizione green

Cinque bandi per la transizione d'impresa digitale e green 9 Aprile 2025 La transizione green verso un’economia a emissioni zero, resiliente, e sostenibile per l’ambiente, dipende dalla capacità delle PMI di finanziare le pratiche di decarbonizzazione, rendere sostenibili le operations, sviluppare prodotti e servizi sostenibili. Questo, anche in considerazione del fatto che sono attori fondamentali per la transizione verso la sostenibilità in Europa, contribuendo a oltre il 50% del PIL dell’UE e a oltre il 63% delle emissioni di CO2 e di gas serra delle imprese.

L’attuale situazione vede invece queste imprese in difficoltà nell’ottenere finanziamenti per raggiungere questi obiettivi. In genere finanziano i progetti green internamente, oppure si rivolgono alle banche scontrandosi però con una serie di ostacoli, sia di carattere burocratico sia legati al costo elevato dei prestiti.